На общей аудиенции в среду 12 мая Папа Франциск продолжил разбор Книги Деяний
На традиционной общей аудиенции, прошедшей в среду 12 июня, Папа Франциск провел вторую катехезу из цикла, посвященного разбору Книги Деяний Апостолов, в которой описана «история странствия Евангелия по миру».
«Всё начинается с Воскресения Христа. Оно, по сути, является не только одним из многих исторических событий, но источником новой жизни. Ученики знают это и, послушные повелению Иисуса, остаются солидарными, единодушными и настойчивыми в молитве. Они собираются у Марии, Матери Господа, и готовятся принять Силу Божию не пассивно, но укрепляя взаимные узы единства», — прежде всего напомнил Папа.
Далее он упомянул о печальной истории Иуды: «Он уже и раньше стал постепенно отходить от подлинного общения с Господом и другими учениками, предпочитая действовать в одиночку, замыкаться в себе. Он привязался к деньгам, скатываясь даже к эксплуатации бедняков, утрачивая перспективы бескорыстия и жертвенности. Он, наконец, позволил вирусу высокомерия заразить свои разум и сердце, превратившись из “друга” (Мф 26,50) во врага и “вождя тех, которые взяли Иисуса” (Деян 1,16)». Святейший Отец подчеркнул, что Иуда получил большую благодать, будучи допущен в группу близких к Иисусу людей и имея возможность участвовать в Его служении, но в какой-то момент решил “спасти” свою жизнь, а в итоге потерял ее (ср. Лк 9,24). «Он перестал принадлежать Иисусу сердцем, отрекся от общения с Ним и своими собратьями. Он перестал быть учеником, ставя себя выше Учителя», — сказал Понтифик.
«Если Иуда избрал не жизнь, а смерть (Втор 30,19; Сир 15,17) и последовал примеру нечестивых, путь коих как тьма и обречен погибнуть (ср. Притч 4,19; Пс 1,6), то прочие одиннадцать апостолов выбрали жизнь и благословение, взяв на себя личную ответственность за то, чтобы позволить ему распространяться в истории, из поколения в поколение и от народа Израиля к Церкви», — продолжил Святейший Отец. С отпадением Иуды в теле общества Господня возникла зияющая рана, и для ее исцеления необходимо было передать место оказавшегося недостойным апостола другому. Петр определил требования: новое лицо должно было быть учеником Иисуса от самого начала Его служения, от Крещения в Иордане до Вознесения (ср. Деян 1,21-22). Так стартовал «процесс коллективного распознавания, который заключался в том, чтобы увидеть реальное положение вещей глазами Бога».
Вся община усиленно молилась, а затем, через брошенный жребий, Господь указал на Матфия, который в итоге присоединился к одиннадцати.Таким образом община Двенадцати была восстановлена, символизируя торжество единения любви над разделениями, замкнутостью, эгоизмом, и это стало первым свидетельством, оставленным нам апостолами, свидетельством всепобеждающей любви: «По сему узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой» (Ин 13,35).
По словам Папы Франциска, воспринимая благодать единства, ученики позволяют воссиять не своему сомнительному совершенству, а Тому, Кто зажил по-новому среди народа Своего — Господу Иисусу. «Апостолы выбирают жизнь в подчинении Воскресшему и в единении между братьями: такую жизнь, в которой только и возможна атмосфера подлинного самопожертвования. И нам необходимо заново открыть для себя красоту свидетельства о Воскресшем, избегая самодостаточности, не допуская сдерживания Божьих даров и не поддаваясь поверхностности. Воссоединение апостольской общины доказывает, что в ДНК христианской общины вписаны единство и свобода от поглощенности собой, что позволяет не бояться разнообразия, не привязываться к вещам и дарам, а зато становиться martyres — достойными доверия свидетелями Бога живого, действующего в истории», — подвел итог Святейший Отец.
Во заключительной части общей аудиенции Папа Франциск приветствовал группы паломников, собравшихся на площади Святого Петра и напомнил, что 13 июня Церковь празднует память святого Антония Падуанского, пожелав притом верным, чтобы его покровительством нам была дарована поддержка милосердия Божия.
По материалам Vatican News
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