На общей аудиенции по средам Папа Франциск прокомментировал последнее, седьмое прошение Молитвы Господней

В среду 15 мая на традиционной общей аудиенции Папа Франциск провел 15-ю по счету катехизическую беседу на тему молитвы «Отче наш», остановившись на этот раз на седьмом воззвании: «Но избавь нас от лукавого». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Произнося эти слова, молящийся не только просит не быть оставленным во время искушения, но молит также об освобождении от зла, упоминая о присутствии лукавого, который «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петр 5,8). Этим двойным воззванием – «не оставь» и «избавь» — Иисус учит Своих друзей ставить обращение к Отцу на первое место в жизни, особенно когда лукавый заставляет почувствовать свое угрожающее присутствие, подчеркнул Папа. Действительно, христианская молитва не закрывает глаза на жизнь: если бы не было этих последних слов молитвы Господней, как могли бы тогда молиться грешники, гонимые, отчаявшиеся и умирающие? «Последним прошением всегда будет прошение в тот момент, когда мы находимся на грани».

О присутствии зла в нашей жизни говорят учебники истории, мы замечаем его в природе и даже в сердце человека. Бывают дни, когда его присутствие кажется даже более отчетливым, чем присутствие Божьего милосердия. Молящийся – не слепец, он ясно видит это зло перед своими глазами, и последний возглас молитвы «Отче наш» направлен против этого зла во множестве его проявлений: это и человеческие утраты, и страдания невинных, и рабство, и своекорыстное использование других людей, и плач беззащитных детей.

Самым громким эхом последние слова «Отче наш» отзываются в Страстях нашего Господа. Иисус восклицает: «Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк 14,36). Иисус испытывает всю тяжесть зла, показывая участь человека: созданный для жизни, мечтающий о добре и любви, человек постоянно сам подвергается и подвергает злу себе подобных. «Молитва Иисуса оставляет нам драгоценнейшее наследие: присутствие Сына Божьего, освободившего нас от зла, пытаясь его обратить», — подчеркнул Папа и пояснил: «В час окончательной битвы он велит Петру вложить меч в ножны, раскаявшемуся разбойнику обещает рай, а всем окружавшим Его людям, не понимавшим, какая происходит трагедия, Он обращается со словом мира: ʺОтче! прости им, ибо не знают, что делаютʺ». Из прощения Иисуса на Кресте проистекает истинный мир. Господь дарует нам мир, мы же должны просить: «Избавь нас от лукавого», чтобы не впасть в зло, сказал в заключение Святейший Отец.