На общей аудиенции Папа призвал верных свидетельствовать о Христе даже в старческой немощи (+ ФОТО)

В среду 22 июня на общей аудиенции Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений на тему третьего возраста. На этот раз в центре размышлений был диалог между воскресшим Иисусом и апостолом Петром, приведённый в конце Евангелия от Иоанна (21,15-23) и проливающий свет на особенности свидетельства веры в старости. Подробности передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима отметил, что в этом трогательном разговоре «открывается вся любовь Иисуса к ученикам, а также возвышенная человечность Его отношений с ними, в частности, с Петром», – доброта, прямолинейность, открытость и свобода. Святейший Отец отметил, что христиане призваны хранить именно такой характер отношений с Иисусом; нужно избегать «соблазна заключать свидетельство Евангелия в кокон слащавого откровения, к которому добавляется наше благоговение». На первый взгляд, это уважительные отношения, но на самом деле они отдаляют нас от настоящего Иисуса и становится поводом для абстрактной и мирской духовности, которая не является путём Иисуса. «Иисус есть Слово Божье, ставшее человеком»; Христос действует и говорит как реальный человек, подчеркнул Папа Франциск.

В ходе беседы Иисуса с Петром речь заходит о старости: в молодости апостол самодостаточен, когда же он состарится, то уже не сможет контролировать ни себя, ни свою жизнь, сказал Папа и с иронией указал на своё инвалидное кресло. Труды пожилых благовестников неизменно сопровождаются слабостью, но ученики призваны быть верными свидетелями Иисуса даже в слабости, в болезни и в смерти. Нужно всегда следовать за Иисусом, Который однажды призвал нас: следовать за Ним в здравии, в недугах, бежать за Ним или идти медленно, даже в инвалидной коляске. Причина движения неизменна «даже в ограниченных условиях немощи и старости», и она заключена в исповедании веры Петра: «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя» (см. ст. 15,16,17).

Святейший Отец подчеркнул, что «разговор между Иисусом и Петром содержит ценное наставление для всех учеников, для всех верующих и всех пожилых людей». Немощь должна учить доброй жизни в новых условиях, когда мы начинаем во многом зависеть от помощи других. Хотя порой это нелегко, нужно оставаться «верными ученичеству, обещанной любви, искомой справедливости», даже когда теряется способность к инициативе, приходит хрупкость и зависимость от других:

«Это новое время также и безусловно является временем испытаний, начиная с очень человеческого и крайне коварного искушения сохранить собственную главенствующую роль».

Однако, подчеркнул Папа, у стариков «будет другой способ самовыражения, иной способ участия в семье, в обществе, в компании друзей». Не стоит мучить себя вопросами, «кто будет моим преемником и последователем», «кто займёт моё пространство»: нужно заботиться о своей жизни, о нынешней ситуации, а не ставить себя на место других, «не лезть в их жизнь». Разве это важно? Нужно лишь верно следовать за Христом, идти за Ним в любой ситуации, подчеркнул Святейший Отец. Мудрость стариков – в их умении с улыбкой прощаться с обществом, со своими ближними.

«Жизнь пожилого человека – это прощание, медленное, но радостное прощание: я прожил жизнь и сохранил веру. Прекрасно, когда старик может сказать: ‘Я прожил жизнь, вот моя семья; я прожил жизнь, был грешником, но делал и добро’. Грядущий покой – это прощание старца».

В конце обращения Папа Франциск призвал верующих слушать стариков и помогать им выражать жизненную мудрость, «дабы они могли дать нам то, что в них есть прекрасного и хорошего». Со своей стороны пожилые люди должны с радостью смотреть на молодых: «Они будут нести дальше то, что мы посеяли и даже то, что нам не удалось посеять из-за нехватки смелости или возможности», – отметил Папа:

«Пожилой человек не может быть счастлив, не глядя на молодых, а молодые не могут идти по жизни, не глядя на стариков».