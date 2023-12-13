На общей аудиенции Папа призвал христиан быть свидетелями и вестниками Господа (+ ФОТО)

На общей аудиенции 13 декабря Папа Франциск завершил цикл катехизических наставлений об апостольском рвении в деле благовестия. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к паломникам в Зале Павла VI, Епископ Рима напомнил: на протяжении многих недель его катехизические наставления вдохновлялись Словом Божьим, чтобы помочь верующим укрепиться в миссионерском рвении: именно его каждый христианин получает в Таинстве Крещения. Касаясь ушей и губ крещаемого, служитель Таинства произносит слово «еффафа», которое означает «отверзись!». Этот императив Господа Иисуса евангелист Марк цитирует на арамейском языке в описании чуда исцеления глухого (7,34).

«Господь Иисус способен открыть уши и уста, то есть библейский феномен глухоты-немоты также метафоричен и обозначает закрытость к призывам Бога. Существует физическая глухота, но в Библии тот, кто глух к Слову Божьему, также и нем: он не произносит Слова Божьего».

Призыв «открыться», по словам Папы Франциска, обращён к ученикам всех эпох, в том числе и к каждому из нас, поэтому нужно взывать к Богу, дабы Он сделал нас слышащими и возвещающими Христа. Необходимо позволить Господу коснуться нашего языка и ушей, чтобы мы стали способны возвещать о Его присутствии, которое освобождает и утешает всех на земле.

В конце евангельского повествования Иисус передаёт ученикам Своё миссионерское стремление, напомнил Епископ Рима: «идите и проповедуйте Евангелие», а на последней странице Евангелия от Иоанна (21,1-18) Господь поручает Петру пасти Его овец, то есть быть пастырем для всех.

Папа Франциск призвал крещёных открыть в себе заново призвание свидетелей и глашатаев Иисуса Христа, и сделать так, чтобы радость Евангелия, преобразившая их жизнь, сделала прекрасней жизнь других. «Как Церковь, попросим о благодати пастырского и миссионерского обращения», – призвал в конце речи Святейший Отец.