На общей аудиенции Папа Франциск подчеркнул значение устной молитвы

В среду 21 апреля Святейший Отец Франциск провел очередную общую аудиенцию, посвященную молитве, уделив особое внимание устной молитве.

Не только чувства порождают слова и вдохновляют молитву, но и слова устной молитвы могут формировать наши чувства.

«Молитва – это диалог с Богом, и каждое создание в определенном смысле вступает в диалог с Богом. В человеке молитва становится словом, воззванием, пением, поэзией… Слово Божье сделалось плотью, и в плоти каждого человека слово возвращается к Богу через молитву».

Папа подчеркнул, что слова – это наши создания, но в некотором смысле они также нас формируют. Слова рождаются от чувств, но существует также и обратный процесс: слова формируют чувства.

Если мы храним боль в себе, никак ее не выражая и не открывая, она может смертельно отравить душу: вот почему Священное Писание учит нас молиться иногда даже словами дерзновенными. «Священные авторы, — пояснил Папа, — не хотят, чтобы мы обманывались в отношении человека: они знают, что в его сердце таятся и совсем не назидательные чувства, вплоть до ненависти. Никто из нас не рождается святым, а когда дурные чувства стучатся в двери сердца, нужно суметь обезвредить их с помощью молитвы и слов Бога. В Псалмах мы находим также весьма жесткие фразы против врагов, — духовные наставники учат нас относить эти фразы к дьяволу и к нашим грехам; тем не менее эти слова принадлежат к человеческой реальности, и они оказались в руслах Священного Писания. Они находятся там для того, чтобы нам показать: если бы перед лицом насилия не было слов, чтобы обезвредить дурные чувства, направив их в безопасное русло, то в них затонул бы весь мир».

Христианская молитва – это прежде всего молитва устная. Первые движения всегда совершаются устами. Хотя все мы знаем, что молитва не означает повторения слов, все же устная молитва наиболее надежна и всегда возможна. Какими бы ни были добрые чувства, они всегда переменчивы и нестабильны, они приходят и уходят. Также и утешительные плоды молитвы непредсказуемы: иногда они обильны, но в мрачные моменты кажется, будто их нет. Устная же молитва всегда возможна и необходима, отметил Святейший Отец и призвал со смирением относиться к пожилым людям, которые иногда нарушают безмолвие храмов громкими молитвами.

«Эта молитва не мешает безмолвию, но свидетельствует о верности долгу молитвы, практикуемому неустанно, на протяжении всей жизни».

Именно такие прихожане часто бывают величайшими заступниками, и только Богу известно, насколько их сердца едины со словами молитвы. Безусловно, и эти люди переживают ночь и пустоту, но они остаются верны устной молитве, подобной надежному якорю, подчеркнул Папа Франциск и посоветовал верующим прочесть книгу «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». В ней говорится о постоянстве русского паломника, повторявшего одно и то же молитвенное воззвание, в конце концов ставшее частью его дыхания: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!».

Папа возразил тем, кто считает, будто устная молитва – это удел необразованных людей, а остальные должны стремиться к внутренней молитве и медитации. «Пожалуйста, не впадайте в гордыню, презирая устную молитву, — сказал Папа, напомнив, что Господь научил учеников устной молитве «Отче наш». – Именно слова надежно направляют к Богу те просьбы, которые Он хочет услышать».



Источник: Vatican News