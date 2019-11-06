На общей аудиенции 6 ноября Папа Франциск призвал наводить мосты диалога с неверующими и инаковерующими

6 ноября на традиционной общей аудиенции по средам Папа Франциск продолжил свой цикл катехез, посвященный Книге Деяний Святых Апостолов, сосредоточившись на этот раз на эпизоде пребывания апостола Павла в Афинах (Деян 17,15-34).

Итак, после всех испытаний, перенесенных в ходе миссии в Филиппах, Фессалонике и Верее, Апостол Народов направился в самое сердце Эллады – в Афины. «Этот город, живший в тени древней славы, несмотря на политический упадок, еще сохранял культурное первенство. Здесь Апостол ‘возмущался видом города, переполненного идолами’. Однако, это столкновение с язычеством не обратило его в бегство, но побудило начать наводить мосты с этой чуждой ему культурой», – пояснил Святейший Отец. Павел решил поближе познакомиться с полисом и начал посещать самые значимые его места и самых уважаемых в нем людей: синагогу – средоточие религиозной жизни; площадь – средоточие гражданской жизни; ареопаг – средоточие политической и культурной жизни. Он встречался с иудеями, философами, эпикурейцами, стоиками и многими другими. «Павел наблюдал за культурной средой Афин внимательным взором, тем взором, что способен заметить присутствие Божие в городских зданиях, на его улицах и площадях. Павел взирал на Афины и языческий мир не враждебно, но глазами веры. И это обстоятельство побуждает нас задуматься о том, какими мы видим наши города: наблюдаем ли за ними с равнодушием, с презрением или же с верой, способной различить присутствие детей Божьих в анонимной толпе?», – предложил задуматься своим слушателям Понтифик, подчеркнув, что именно в афинском ареопаге Павел продемонстрировал потрясающий пример инкультурации проповеди веры: он возвещал Иисуса Христа идолопоклонникам, не атакуя их, не обличая их заблуждения, но будучи истинным «понтификом», т.е. «строителем мостов».

Павел начал свою проповедь с упоминания замеченного им в городе алтаря, посвященного «неведомому Богу», и, отталкиваясь от этого пункта, пояснил своей аудитории, что Бог уже находится здесь, живет среди афинян, что Он «не пытается скрыться от тех, кто ищет Его искренним сердцем, хоть и делает это на ощупь». Именно такого рода присутствие Божие и делает возможной подлинную евангелизацию: «Того, Кому вы, не сознавая того, поклоняетесь, я и пришел возвестить вам». Затем Апостол констатировал тождество Бога, уже пребывающего среди афинских граждан, с Богом библейского откровения, после чего перешел к собственно христианскому благовестию: суду, необходимости покаяния, искуплению и, наконец, к событию Христа – «Человека, Которого назначил Господь и Которого удостоверил перед лицом всего мира, воскресив Его из мертвых». «Но тут и возникла проблема. Проповедь Павла, в которую до этого момента афиняне вслушивались с напряженным вниманием, воспринимали ее на одном дыхании, как интереснейшее для них открытие, застопорилась: слово о смерти и Воскресении Христовом показалось слушателям ‘глупостью’, вызвало насмешки и издевательства. Тогда Павел ушел: казалось бы, его попытка евангелизации потерпела поражение, однако же некоторые люди приняли его слово и уверовали. Среди них был мужчина, Дионисий, член ареопага, и женщина по имени Дамарь. Таким образом Евангелие всё-таки пустило корни в Афинах, причем сразу зазвучало на два голоса: мужской и женский», — подвел итог Святейший Отец.

В заключение Папа Франциск призвал участников аудиенции быть открытыми культуре и миропониманию людей, которые не верят в Бога или верят иным образом. «Всегда наводить мосты, всегда держать руку протянутой, не проявляя ни малейшей агрессии. Так попросим же об умении производить инкультурацию послания веры со всей возможной деликатностью, взирая на тех, кто не знает Христа, максимально благожелательным взглядом, взглядом, вдохновляемым любовью, способной зажечь даже самые черствые сердца», — призвал, завершая свою катехезу, Предстоятель Вселенской Церкви.

По материалам Vatican News