На общей аудиенции 4 декабря Папа Франциск размышлял о сцене прощания святого апостола Павла

Миссия святого Павла в Эфесе и его наставления пастырям Церкви перед началом последнего этапа его путешествия стояли в центре внимания размышлений, которыми Папа Франциск поделился с участниками общей аудиенции в первую среду декабря. Он также обратил внимание на то обстоятельство, что магия не имеет ничего общего с христианством.

«Это одна из прекраснейших страниц Книги Деяний Апостолов», – сказал Папа Франциск, комментируя сцену прощания апостола Павла с пресвитерами (епископами) Церквей Малой Азии перед тем, как отправиться в Иерусалим. Обращаясь к паломникам, которые в среду, 4 декабря 2019 г., собрались на площади Святого Петра на общую аудиенцию, Святейший Отец посоветовал своим слушателям взять в руки Новый Завет и внимательно прочитать 20-ю главу Книги Деяний Апостолов, где представлен яркий образ «христианского прощания».

Но перед тем Понтифик посвятил несколько слов миссии апостола Павла в городе Эфесе, в котором «шествие Евангелия по миру» явило «всю мощь своего душеспасительного воздействия». Благодаря проповеди Апостола народов, двенадцать мужей приняли здесь Крещение и пережили опыт излияния Святого Духа. Кроме того, Апостолом было сотворено немало чудес: больные выздоравливали, одержимые получали освобождение от терзающих их бесов. И всё это потому, что «ученик уподобляется Учителю», актуализируя Его присутствие, передавая другим людям «новую, полученную от Него жизнь».

Как отметил Преемник Святого Петра, Божия сила, которая «вторглась в Эфес», тут же вывела на чистую воду тех, кто вознамерился использовать имя Иисуса для экзорцизмов, не получив на это духовного благословения. Была выявлена вся слабость «искусства магии», и немало ее прежних сторонников отказалось от нее, решительно предпочтя Христа. «Это был настоящий переворот для такого города как Эфес, который слыл известным центром магии! Святой евангелист Лука подчеркивает тем самым несовместимость веры в Христа и магии. Если ты выбираешь Христа, то не можешь прибегать к ворожбе: вера – это предание себя в полноте упования в руки Бога, Который один достоин доверия и дает познать Себя не через оккультные практики, но через откровение и бескорыстную любовь», – подчеркнул Святейший Отец и отметил далее, что кто-то может сказать, что магия, мол, – это дела давно минувших дней, а с приходом христианской цивилизации она была правомерно вытеснена. Но в действительности это не так, поскольку даже практикующие христиане прибегают порой к услугам различных провидцев и гадалок. Мол, «верю в Иисуса, но на всякий случай пойду к гадалке». «Но Боже мой: магия не является христианской. Все эти манипуляции, что делаются с целью предсказать будущее или гадать о разных вещах, или изменить жизненные ситуации, не являются христианскими. Христова благодать даст тебе всё необходимое: молись и доверься Господу», – призвал слушателей Предстоятель Католической Церкви.

Распространение Евангелия в Эфесе сказалось также на доходности труда ремесленников, изготавливающих статуэтки богини Артемиды. Они превратили ее религиозный культ в свой бизнес и, обнаружив потерю прибыли, поспешили обвинить Павла и христиан в мятеже. Павел был вынужден покинуть город и по дороге в Иерусалим, остановившись в портовом городе Милите, пригласил к себе пресвитеров поместных Церквей малоазиатских регионов, чтобы проститься с ними и преподать им «пастырские наставления». «Речь идет о последних моментах апостольского служения святого Павла, поэтому евангелист Лука полностью приводит его прощальную речь, своеобразное духовное завещание, которое Апостол оставляет тем, кто после его ухода должны будут окормлять местную общину. И это – одна из прекраснейших страниц Книги Деяний Апостолов», – подчеркнул Святейший Отец, настоятельно призвав собравшихся на площади Святого Петра верных перечитать дома этот фрагмент 20-й главы, на примере прощания Апостола дающий нам понять «как должны прощаться современные пресвитеры, как должны прощаться вообще все христиане».

Лейтмотивом прощальных слов святого Павла является призыв «внимать» – себе самому и вверенному стаду. Пастырь обязан быть бдительным и отзывчивым, оберегая стадо, порученное его попечению. И при этом «внимать себе самому», делая испытание совести: а как я лично выполняю эту обязанность «пасти Церковь»? От епископов святой Павел требует «близости к искупленному Кровью Христа стаду» и готовности «защищать его от волков». Поставив это задачи руководителям эфесской общины, Апостол препоручает их Провидению Божию, «слову благодати Его», кое есть «закваска возрастания Церкви в святости», призывает их работать собственными руками, чтобы не быть ни для кого обузой, поддерживать нуждающихся и, тем самым, на опыте убеждаться в том, что «блаженнее давать, нежели принимать».

«Так попросим же у Господа, дорогие братья и сестры, обновить и в наших сердцах любовь к Церкви и к хранимым ею сокровищам веры, дабы и мы почувствовали свою меру ответственности за безопасность Божия стада, поддерживая молитвой наших пастырей, чтобы им была присуща стойкость и кротость Божественного Пастыря», – подвел итог Папа Франциск.

По материалам Vatican News