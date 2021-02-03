На общей аудиенции 3 февраля Папа Франциск размышлял о важности Божественной Литургии

Литургия – это не спонтанное молитвословие, но нечто большее и основополагающее: это фундамент всего христианского духовного опыта, а потому и опыта молитвы, – подчеркнул Папа Франциск, читая посвященную Божественной Литургии катехезу в ходе общей аудиенции в среду 3 февраля, которая, ввиду продолжающейся пандемии, по-прежнему проходила в чрезвычайном формате онлайн-трансляции из Апостольского дворца без физического присутствия верных.

Папа акцентировал важность именно литургической молитвы и заметил, что в течение веков Церковь не раз сталкивалась с искушением игнорировать «духовную важность публичных литургических обрядов». Иногда это бывало связано с претензией на «большую религиозную чистоту», не нуждающуюся во внешних церемониях, в которых усматривали «ненужное и вредное бремя». При этом объектом критики становилась «не какая-то конкретная обрядовая форма или способ совершения, а сама Литургия».

Преемник Святого Петра констатировал, что в Церкви до сих пор бытуют «определенные формы благочестия, которые оказались не в состоянии должным образом интегрировать литургический элемент». Некоторые верные, даже если они регулярно участвуют в обрядах Божественной Литургии, прежде всего посещая воскресную Святую Мессу, на практике «подпитывают» свою веру по преимуществу из других источников, из внелитургических форм благочестия. Правда, нельзя отрицать, что за последние десятилетия в этом плане многое изменилось. Конституция Sacrosanctum Concilium Второго Ватиканского Собора указала на исключительную важность для духовной жизни христиан именно Божественной Литургии.

«В Литургии христиане обретают объективное посредничество, обусловленное тем фактом, что Иисус Христос – это не идея или чувство, а живая Личность, а Его тайна – историческое событие. Молитва христиан возносится через конкретное посредничество: Священного Писания, Таинств, литургических обрядов. В христианской жизни не игнорируется телесная и материальная сторона бытия, ведь в Иисусе Христе и она стала путем Спасения», – подчеркнул Понтифик. По его словам, христианская духовность, не укорененная в совершении Святых Тайн, в принципе невозможна. Миссия Христа и Святого Духа, который в Божественной Литургии Церкви провозглашает, актуализирует и передает тайну Спасения, продолжается в сердце молящегося. «Литургия, по своей сути, это не спонтанное молитвословие, но нечто большее и основополагающее: это фундамент всего христианского духовного опыта, а потому и опыта молитвы. Литургия – это опыт, событие, присутствие, встреча. Это встреча со Христом. Христос становится реально присутствующим в Святом Духе через сакраментальные знаки: этим обусловлена для нас, христиан, необходимость приступать к Таинствам. Христианство без Литургии – я осмелюсь сказать это – есть христианство без Христа», – сделал вывод Папа.

Святейший Отец отметил, что даже в самых скромных целебрациях, как те, что проводились и проводятся в местах заключения или подпольно,в домах верующих в годину гонений, Иисус Христос по-настоящему присутствует и дарит Себя исповедникам Своим. Литургия, благодаря ее «объективному измерению», подразумевает четкое и тщательное ее служение, «дабы милость, выраженная в обряде, не была растрачена впустую, но достигала экзистенции каждого участника».

«Многие христианские молитвы не происходят непосредственно из Литургии, но все они, если только и в самом деле являются христианскими, подразумевают Литургию, то есть сакраментальное посредничество Иисуса Христа. Всякий раз, когда преподается Крещение, преосуществляются хлеб и вино в ходе Евхаристии, происходит помазание святым елеем тела больного, во всём этом лично присутствует Христос! Он присутствует так, как если бы лично исцелял пораженную немощью плоть больных или заключал, как во время Тайной Вечери, Свой завет с учениками ради Спасения мира», – сказал Епископ Рима и продолжил: Святую Мессу нельзя просто «выслушать», ведь это не представление, на котором мы – всего лишь зрители. «Святая Месса всегда совершается, и не только священником, который ее возглавляет, но и всеми христианами, которые на ней молятся и ее переживают. Ее центр – это Христос! Мы все, в многообразии даров и служений, включаемся в литургическое действо – в Его действо, поскольку Он, Христос, есть главное действующее лицо Литургии».

Завершая свою катехезу, Папа Франциск подчеркнул, что смысл жизни человека заключается в том, чтобы самому стать жертвоприношением Богу, а это призвание невозможно реализовать без молитвы, в первую очередь без литургической молитвы.

По материалам Vatican News