На общей аудиенции 26 июня Папа Франциск призвал подражать единству первых христиан

На традиционной общей аудиенции в среду 26 июня Папа Франциск продолжил цикл катехез, посвященный Книге Деяний Апостолов.

Понтифик заметил, что плодом Сошествия Святого Духа на первую христианскую общину стало приобщение ко Христу большого количества людей. Они обращались, принимали Крещение и получали дар Святого Духа. «Около трех тысяч человек стали частью этого братства, которое было habitat верующих и церковным ферментом евангелизационной деятельности», — констатировал Папа и добавил: «Жар веры этих братьев и сестер во Христе превратил их жизнь в сценарий дела Божия, которое являло себя воочию в служении апостолов, в творимых ими чудесах и знамениях. Чрезвычайное становилось обычным, а будничность — пространством откровения живого Христа».

Книга Деяний Апостолов «являет Иерусалимскую Церковь в качестве парадигмы любой христианской общины, в качестве иконы столь привлекательных братских отношений». Этот библейский текст «позволяет заглянуть за кулисы domus, где первые христиане собирались как одна Семья Божия, позволяет заглянуть в koinomia, т.е. в место единства в любви между братьями и сестрами во Христе». И мы можем убедиться, что жили они совершенно определенным образом: «пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах» (Деян 2,42). Итак, «христиане неустанно внимали didaché — апостольскому учению; придерживались межличностных отношений высокого качества, в том числе, через обобществление духовных и материальных благ; вспоминали Господа в ‘преломлении хлеба’, т.е. в Евхаристии, и беседовали с Богом в молитве», — подытожил Понтифик. В отличие от светского общества, в котором преобладает склонность добиваться собственной выгоды невзирая на других людей и даже за их счет, сообщество верующих отказывается от индивидуализма, замещая его общинностью и солидарностью. «В душе христианина нет места для эгоизма: если твое сердце эгоистично – ты не христианин; ты человек мира сего, в котором взыскуют лишь собственной выгоды. Евангелист Лука свидетельствует, что верные ‘были вместе и имели всё общее’ (Деян 2,44). Это значит, что близкие отношения и единство являются стилем жизни искупленных Господом: они были чуткими и внимательными друг к другу, не оговаривали ближних», — подчеркнул Святейший Отец. По его убеждению, благодать Крещения предполагает теснейшую связь между братьями во Христе: все они призваны делиться с нуждающимися всем, что имеют, и заботиться о них. В свою очередь, избранный Церковью путь единства и внимания к нуждающимся позволяет ей вести «подлинную и настоящую литургическую жизнь».

«Текст Книги Деяний Апостолов однозначно свидетельствует нам, благодаря чему Господь может обеспечить рост сообщества (ср. Деян 2,47): пребывание верных в благодатном общении с Богом и братьями становится той силой, которая притягивает, привлекает и приобретает новых людей (ср. Evangelii gaudium, 14); оно также является той первоосновой, благодаря которой сообщество верующих только и может жить во все времена»,- подчеркнул Святейший Отец и призвал молиться, чтобы «христианские общины стали тем местом, где возможно принять и практиковать новую жизнь, дела солидарности и единства; местом, где литургия является встречей с Богом и фактором единения с братьями и сестрами; местом, в котором распахиваются ворота, ведущие в Небесный Иерусалим».

По материалам Vatican News