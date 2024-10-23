На общей аудиенции Папа напомнил о роли Святого Духа в браке и семье (+ ФОТО)

Утром 23 октября в ходе общей аудиенции в Ватикане Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений, подробно остановившись на учительстве о Святом Духе в латинской традиции Церкви и на Его ключевой роли в христианском браке. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима напомнил, что доктрина о Святом Духе, прежде всего у святого Августина, основывается на библейском откровении о том, что Бог есть любовь. Святой Дух – это Божественное «Мы» единого Бога Отца и Сына, объединённых в любви; Святой Дух является началом и истоком единства Церкви. Подобным образом и христианский брак представляет собой отражение священного союза: муж и жена становятся одним целым, отражающим единство любви Пресвятой Троицы.

Святейший Отец подчеркнул, что брак – это не просто юридический или социальный союз, а Таинство взаимной самоотдачи, когда супруги становятся друг для друга даром, основанным на любви и взаимной поддержке. В основе брака лежит Божественный замысел: как мужчина и женщина были созданы по образу и подобию Божию, так и их союз является образом Троичного единства.

Епископ Рима выразил пожелание, чтобы наряду с юридическими, психологическими и нравственными познаниями будущие супруги получали более глубокую духовную подготовку. К сожалению, в современном мире семейные отношения часто строятся на шатком фундаменте. Прочный брак можно воздвигнуть лишь на камне – то есть на прочных духовных основах, а не на песке временных и поверхностных ценностей. Браки, лишённые духовной опоры, часто оказываются неустойчивыми, и от этого в первую очередь страдают дети: «Они страдают от разлуки или недостатка родительской любви».

Папа Франциск подчеркнул, что Святой Дух поддерживает радость и гармонию в браке. Он привёл в пример евангельский рассказ о браке в Кане Галилейской, когда Иисус превратил воду в вино. Подобным образом Святой Дух способен превратить повседневную, рутинную жизнь в радость и внести новую энергию в семейные отношения: Он приносит новую жизнь и поддерживает радость совместного существования, даже когда появляются трудности.

«Это не благочестивая иллюзия: именно так Святой Дух действует во многих браках, когда супруги решают обратиться к Нему».

В конце наставления Папа Франциск пожелал, чтобы в христианском супружестве между мужем и женой был только один посредник – Святой Дух.