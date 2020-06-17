На общей аудиенции 17 июня Папа Франциск размышлял о заступнической молитве Моисея

Продолжая цикл бесед о молитве, на общей аудиенции в среду 17 июня Папа Франциск остановился на фигуре пророка Моисея, начав с того, что «Бог никогда не любил иметь дело со сговорчивыми молитвенниками, и Моисей тоже не был ‘ялым’ собеседником, с самого первого дня своего призвания». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

На тот момент, когда Бог его призвал, с человеческой точки зрения Моисей – человек, потерпевший крах. В Книге Исхода он предстает перед нами как беглец среди мадианитян: с юных лет он испытывал сострадание к своему народу в Египте и выступал в защиту угнетенных. Но вскоре он увидел, что, несмотря на добрые намерения, из его рук не проистекает справедливость, но лишь насилие.

Именно в мадиамской пустыне Бог призывает Моисея и открывает ему Себя в неопалимой купине: «’Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова’. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога». Итак, Богу, Который обращается к нему, Моисей отвечает опасением и возражениями: мол, он недостоин этой миссии. Он не знает имени Бога, израильтяне ему не поверят, да и человек он «не речистый». Каждый раз, когда Моисей в молитве обращается к Богу, на его устах возникает вопрос: «Почему?». Почему Бог послал его? Почему хочет освободить этот народ? Папа отметил, что с нами случается то же самое: во время молитвы у нас возникает множество сомнений.

Далее Святейший Отец подчеркнул, что в своей молитве Моисей крепко связан с Богом и с народом: «Предназначенный Богом передать Закон своему народу, основатель Божественного культа, посредник высочайших тайн, – и при этом он не перестает хранить тесные узы солидарности с собственным народом». Моисей настолько дружен с Богом, что может говорить с Ним лицом к лицу; и он настолько дружен с людьми, что милосерден по отношению к их грехам, искушениям, неожиданным проявлениям ностальгии по египетскому прошлому. «Моисей не отвергает Бога и не отвергает своего народа», – подчеркнул Преемник Святого Петра. Поэтому основной чертой его молитвы является заступничество. Вера Моисея в Бога составляет одно целое с теми отцовскими чувствами, которые он питает к своему народу. В Священном Писании Моисей предстает обычно с руками, воздетыми к Богу, становясь как бы мостиком, перекинутым с небес на землю. Даже в самые трудные моменты, даже когда народ отвергает Бога и его самого ради золотого тельца, Моисей не может оставить этих людей. «Какой же это прекрасный пример для всех пастырей, призванных быть мостами! Именно поэтому их называют pontifex, мостами. Пастыри – это мосты между народом, к которому они принадлежат, и Богом, к Которому принадлежат в силу призвания», – констатировал Римский Понтифик.

Именно молитву заступничества взращивают в своей духовной жизни верующие, которые желают подражать Иисусу. Даже если люди отдаляются от Бога, святые молитвенники их не осуждают, не отказываются от них. Молитва заступничества характеризует жизнь святых, которые делаются «мостами» между Богом и народом. «В этом смысле Моисей был величайшим пророком Иисуса, нашего Защитника и Заступника», – подчеркнул Епископ Рима и продолжил: «Все люди принадлежат Богу. Самые ужасные грешники и злодеи, самые продажные правители, – все они сыны Божьи, а Иисус чувствует это и заступается за всех».

«Давайте как следует поразмышляем о Моисее-заступнике, – сказал в заключение Папа Франциск. – И когда у нас появится желание кого-нибудь осудить, когда мы внутренне бываем злы, – а иногда бывает полезно злиться, но при этом не осуждать, – тут же вознесем заступническую молитву за данного человека, и это нам очень поможет».