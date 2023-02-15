На общей аудиенции 15 февраля Папа рассказал о «конституции» благовестия

В продолжение цикла наставлений о христианском благовестии Папа Франциск посвятил общую аудиенцию 15 февраля миссии первых учеников Господних. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к паломникам в Зале Павла VI, Епископ Рима напомнил, что Господь избрал двенадцать апостолов, «чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь» (Мк 3,14). Эти слова из Евангелия могут показаться противоречивыми: либо ученик пребывает рядом с Иисусом, либо уходит проповедовать, отметил Святейший Отец. Однако для Иисуса всё логично, ведь провозглашение Благой вести и любая христианская миссия рождается из встречи с Господом, и лишь те, кто пребывают с Господом, могут делиться с другими светом Его Евангелия. С другой стороны, отметил Папа, следование за Христом нельзя заключать в рамки индивидуализма; христианин призван выходить наружу, чтобы возвещать и служить, причём опыт миссии является частью подготовки апостолов: в Евангелии Господь посылает учеников вскоре после призвания. Но прежде чем послать их на проповедь, отметил Папа, Христос обращается к ним с речью, известной как «миссионерская». Из этой «конституции» благовестия, приведённой в 10-й главе Евангелия от Матфея, можно выделить три отдельных аспекта, и первым из них является ответ на вопрос «Зачем провозглашать?».

«Даром получили, даром давайте» (ст. 8), – наставляет Господь. Мы никак не заслужили великий дар встречи с Ним и Его познания, открытия того, что мы любимы и спасены, отметил Святейший Отец, поэтому нам нельзя держать это сокровище при себе. Мы призваны так же безвозмездно распространять его, делиться радостью оттого, что мы чада Божьи, с теми, кто ещё не знают об этом. Такова причина благовестия.

Далее следует ответ на вопрос: «Что провозглашать?». Иисус говорит: «Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное» (ст. 7). Ученики должны говорить прежде всего о том, что Господь близок. Епископ Рима отметил, что, проповедуя, «мы часто призываем людей что-то делать, и это прекрасно», однако главный посыл состоит именно в том, что Бог рядом с нами.

«Принять Божью любовь сложнее, ибо мы всегда хотим быть в центре, быть главными героями, мы более склонны действовать, чем позволять себя воспитывать; предпочитаем говорить, а не слушать. <…> Однако в благовестии первенство принадлежит Богу, а другим дана возможность принять Его и осознать, что Он рядом».

Третьим аспектом «конституции» благовестия, по словам Епископа Рима, является ответ на вопрос: «Как провозглашать?». Этому Господь уделяет особое внимание: в свидетельстве очень важны способ и стиль. Христос посылает учеников «как овец среди волков» (ст. 16) и вовсе «не просит их уметь противостоять волкам: спорить, возражать и защищаться». Мы думаем, что нам «нужны значимость, многочисленность, престиж, и тогда мир будет слушать нас и уважать», предположил Папа. Господь же просит апостолов уподобиться кротким и невинным агнцам, готовым к самопожертвованию. Добрый пастырь знает Своих овец и защищает их от волков, подчеркнул Епископ Рима, цитируя св. Иоанна Златоуста: «Доколе мы будем овцами, дотоле будем побеждать; хотя бы и бесчисленное множество волков нас окружало, но мы их преодолеем и победим. Если же будем волками, – будем побеждены, потому что отступит от нас помощь Пастыря; Он пасёт не волков, а овец» (Толкование на Евангелие от Матфея, 33).

Поразительно, отметил Папа, что Иисус не указывает будущим проповедникам, что им нужно взять с собой на миссию, а «говорит, чего они брать не должны»: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы́ на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха» (ст. 9-10). Господь призывает не полагаться на материальные опоры, а выходить в мир без мирской суеты. «Нужно показывать Иисуса более, чем рассуждать о Нём». Наконец, миссионеры должны выходить вместе с другими: «Господь посылает всех учеников, и никто не шествует в одиночку. Апостольская Церковь всецело миссионерская; именно в миссии она обретает своё единство».

В конце катехизического наставления Папа Франциск сказал:

«Итак, нужно идти с кротостью и добротой, как агнцы, без мирской суеты, идти всем вместе. Именно здесь ключ к благовестию, к успеху евангелизации. Давайте примем эти наставления Иисуса: пусть Его слова будут для нас ориентиром».