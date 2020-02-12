На общей аудиенции 12 февраля Папа Франциск размышлял о блаженстве плачущих

Свою катехезу в Зале Павла VI на традиционной общей аудиенции в среду 12 февраля Папа Франциск посвятил второй заповеди блаженства: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф 5,4).

Прежде всего, Понтифик отметил, что на греческом языке это «блаженство» сформулировано не в пассивной, а в активной форме: это те, кто «огорчаются», «плачут от всей души». Речь идет об особом духовном опыте, который отцы-пустынники, первые в истории монахи, называли penthos. Это такие внутренние страдания, благодаря которым становятся возможными новые отношения с Богом и ближними. В то же время в Священном Писании печаль и слезы выступают в двояком аспекте: такое состояние может возникнуть по причине смерти или страданий дорогого нам человека или же по причине собственного греха, «когда сердце обливается кровью от того, что я оскорбил Бога или ближнего».

Размышляя о первом аспекте «плача», Святейший Отец указал на то обстоятельство, что существуют люди, которым свойственно всегда держаться с окружающими на дистанции, в то время как для христианина очень важно, «чтобы окружающие сделали пробоину в нашем сердце». «Я часто говорил о даре слез и его ценности. Возможно ли любить, но холодно? Возможно ли любить в силу долга? – Конечно же, нет. Существуют опечаленные, которых нужно утешить, но случаются и утешенные, которых следует огорчить, разбудить. Это люди, у которых каменное сердце, которые разучились плакать. Необходимо разбудить тех, кто равнодушен к боли ближних», – сказал Папа и добавил, что горьким, но полезным опытом может стать даже траур, поскольку он помогает «раскрыть глаза на жизнь, на сакральную и незаменимую ценность каждого человека». В такие минуты мы осознаём, как быстро летит время.

Комментируя второе значение «этой парадоксальной заповеди блаженства» – способности огорчаться по причине собственного греха, – Преемник Святого Петра призвал свою паству к проницательности. Так есть люди, которым свойственно злиться при виде своих ошибок. Это высокомерные люди. Противоположная же позиция – это плач по причине «сотворенного зла, несделанного добра, измены близким отношениям с Богом». «Это плач от недостатка любви, который рождается в сердце, открытом Богу и людям. В таких случаях мы плачем, поскольку ощущаем себя недостойными столь сильно любящего нас Господа. Нас огорчает сама мысль о добре, которое мы могли сделать, но не сделали; мы плачем от ощущения греха. Такие люди говорят: ”Я ранил того, кого люблю”, и как раз это их и огорчает вплоть до слез. Да благословит нас Бог, если нам будут свойственны такие слезы!», – воскликнул Понтифик, подкрепив свои слова примером: печаль и слезы после совершенного предательства возродили апостола Петра к новой жизни, жизни в гораздо более глубокой и подлинной любви. Печаль и слезы преобразили сердце Первоверховного Апостола, а вот печаль Иуды, не принявшего собственной ошибки, подтолкнула его к самоубийству. Сознание собственного греха – это драгоценный Божий дар, это плод Святого Духа, о котором необходимо просить, – заявил Святейший Отец и подкрепил этот свой вывод ссылкой на слова св. Ефрема Сирина, утверждавшего, что «лицо, омытое слезами, является несказанно красивым». Это красота покаяния, плача, скорби.

«Как всегда, христианская жизнь наилучшим образом выражает себя в милосердии. Мудр и счастлив тот, кто страждет по причине любви, ибо он получит утешение Святого Духа, эту Божию нежность, коей Господь прощает и исправляет. Бог прощает всегда, не будем забывать об этом. Бог прощает всё, даже самые страшные грехи. Проблема только в том, что мы не спешим извиняться…», – подытожил Предстоятель Вселенской Церкви и подчеркнул, что Бог «не поступает с нами по грехам нашим и не воздает ”по заслугам” за наши проступки. В той мере, в какой мы это сознаём, в нас самих пробуждается милосердие и сострадание, в нас пробуждается любовь. Так пусть же Господь поможет нам любить щедро, любить с улыбкой, с пониманием, с готовностью служить, а также и со слезами», – пожелал Папа Франциск присутствующим, завершая свою катехезу.

По материалам Vatican News