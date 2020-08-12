На общей аудиенции 12 августа Папа Франциск продолжил раскрывать тему исцеления

Пандемия коронавируса показала, насколько все люди уязвимы и взаимозависимы: на общей аудиенции 12 августа Папа Франциск вновь указал на это, продолжая раскрывать тему исцеления, начатую им в прошлую среду. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа с восхищением отозвался о тех, кто с огромной человеческой и христианской любовью посвящает себя больным несмотря на риск для собственной жизни: эти люди – герои, подчеркнул Святейший Отец, добавив: «Коронавирус – не единственная болезнь, с которой приходится бороться, но пандемия выявила более обширные общественные патологии. Одна из них – это искаженный взгляд на человека, взгляд, игнорирующий его достоинство и его социальность». Иногда мы относимся к другим людям как к предметам, которые можно использовать и выбросить. Однако Бог сотворил нас не предметами, а личностями, которые могут любить и быть любимыми. Господь «наделил нас уникальным достоинством, приглашая жить в общении с Ним, в общении с нашими братьями и сестрами, уважая всё творение». Мы призваны жить в общении и гармонии, и Бог даровал нам способность порождать и защищать жизнь именно в этом общении и гармонии, без которых невозможно порождать и защищать жизнь: без них будет одно только разрушение, пояснил Предстоятель Вселенской Церкви.

Гармонии противоречат безразличие и индивидуализм: они заключаются в том, что мы смотрим только на самих себя и на свои интересы, не обращая внимания на проблемы других людей. «Давайте признаем за каждым человеком, независимо от расы, языка и положения, человеческое достоинство». Это достоинство неотчуждаемо потому, что человек создан по образу и подобию Бога. Права человека – не только личные, но и социальные, сказал далее Папа, – это и права народов, и права наций: «Мы социальны и нуждаемся в том, чтобы жить в социальной гармонии. Но когда есть эгоизм, наш взгляд устремляется не к другим людям, к общине, но к самим себе, и это нас обезображивает, делает дурными, делает эгоистами, разрушает гармонию». Обновленное осознание достоинства каждого человека ведет к серьезным последствиям на общественном, экономическом и политическом уровнях, отметил Преемник Святого Петра и добавил: «В то время как мы трудимся ради того, чтобы победить вирус, поражающий всех без разбору, вера побуждает нас предпринять серьезные и активные шаги, чтобы противостоять равнодушию перед лицом попрания человеческого достоинства».

Именно вера, подчеркнул Понтифик, позволяет исцелиться от индивидуализма – как личного, так и коллективного, который может быть, например, «партийным». Свои рассуждения Папа Франциск завершил пожеланием, дабы Господь вернул нам зрение и мы смогли увидеть, что значит быть членами человеческой семьи. «Пусть этот взгляд преобразится в конкретные дела сострадания и уважения к каждому человеку и попечения о нашем общем доме», – сказал он.