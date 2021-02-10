На общей аудиенции 10 февраля Папа Франциск продолжил свои размышления о молитве

Вся наша жизнь может стать молитвой. Таков был лейтмотив катехезы Папы Франциска, которую он произнес на общей аудиенции 10 февраля, продолжая соответствующий цикл размышлений.

Темой катехезы на этот раз стало то, как молитва переходит из Литургии в обыденную жизнь: на улице, по месту работы, в транспорте… Ведь и здесь диалог человека с Богом может и должен быть продолжен: тот, кто молится, подобно влюбленному, «носит с собой» любимого человека, где бы сам ни находился.

Понтифик подчеркнул, что наш диалог с Богом охватывает все стороны жизни: любая наша радость становится поводом, чтобы восславить Бога; а каждое выпавшее на нашу долю испытание – поводом, чтобы просить о помощи. «Молитва всегда присутствует в жизни как жар от раскаленных углей, и даже если уста ничего не произносят, произносит сердце. Каждая мысль, даже самая приземленная, может быть пропитана молитвой. И у нашего разума есть свое молитвенное измерение: он есть окно, распахнутое навстречу неведомому. Проливая свет на несколько ближайших шагов, он потенциально открывает перед нами всю объемлющую нас безмерную реальность. И ее тайна не тревожит и не устрашает нас, если с нами Бог. Знакомство со Христом исполняет нас веры в то, что там, куда наш физический и мысленный взор не в силах проникнуть, не царит пустота, а живет Некто, Кто нас любит и ждет, Неисчерпаемый Источник изливающейся на нас благодати. Поэтому христианская молитва наполняет сердце человека неколебимой надеждой: какие бы испытания не постигли нас в пути, любовь Божия всё обратит во благо».

«Мы учимся молиться в определенные моменты, вслушиваясь в голос Господа и участвуя в его Пасхальной Тайне; но во все времена, в событиях каждого дня нам посылается Дух Божий, и это для того, чтобы рождалась молитва. (…) Время – в руках Небесного Отца, и мы встречаемся с Ним именно в настоящий момент – ни вчера, ни завтра, а только сегодня. (…) Для молитвы нет иного дня, кроме сегодняшнего. И молитва делает этот день благодатным, а точнее – утишает гнев, воспламеняет любовь, приумножает радость, дает силу прощать». В определенный момент «нам может показаться, что уже не мы живем, но это благодать живет и действует у нас через молитву. (…) Каждый новый день, если мы вступаем в него с молитвой, мы принимаем как подарок. Мы ничего не боимся, сознавая, что возникающие перед нами проблемы не станут препятствием для нашего счастья, но будут поводом обратиться к Богу, поводом для нашей встречи с Ним», – пояснил Святейший Отец.

Далее он призвал «молиться за всех без исключения». «Будем же молиться за наших близких, но также и за тех, кто нам лично не знаком; будем молиться за наших врагов, как об этом неоднократно говорится в Священном Писании. Молитва делает нас щедрыми в любви. Будем молиться, в первую очередь, за людей несчастных, за тех, кто проливает слезы в своем одиночестве и отчаялся найти свою любовь. Молитва творит чудеса, ведь и нищие хорошо знают, что, по милости Божией, в их ситуации крайней нужды молитва позволяет им ощутить сострадание Иисуса, пришедшего утешить страдающих и обремененных и прийти на помощь овцам, не имеющим пастыря. (…) Молитва делает нас способными возлюбить ближних, несмотря на все их ошибки и прегрешения: ведь человеческая личность сама по себе много важнее ее поступков, а Иисус пришел не судить мир, а спасти его. (…) Следует любить всех и каждого, памятуя в молитве, что все мы грешники, которых, однако, любит Бог. Подходя к миру с такой любовью, относясь к нему с такой нежностью, мы в каждый момент и в каждом событии откроем частицу Божией тайны. Так молитва станет ‘закваской’, которой Христос уподобляет Царствие Божие».

В заключение Папа Франциск вспомнил слова Блэза Паскаля о том, что человек – только былинка, и уничтожить его может даже капля воды. «Мы – уязвимые существа, но у нас есть способность молиться, и это – самое высокое проявление нашего достоинства. И если наша молитва угодна Сердцу Иисуса, она творит чудеса», – завершил свою катехезу Папу.

По материалам Vatican News