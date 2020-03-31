На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск заверил, что Бог не оставит нас в долине смертной тени

Утреннюю Мессу в часовне Дома Святой Марфы 30 марта Папа Франциск начал с молитвы о тех, «кто не может смириться, кто напуган нынешней пандемией: Господь да поможет им подняться и сопротивляться, во благо общества». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Свою проповедь Святейший Отец начал с цитирования Ответного псалма: «Господь — Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою. Направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня» (Пс 23,1-4).

Именно такое испытание выпало на долю двух женщин, о которых идет речь в двух литургических чтениях дня: одна — невиновная, несправедливо оклеветанная, и другая — грешница. Обе они приговорены к смерти. Отцы Церкви видели в библейских образах этих женщинах образ Церкви: она свята, но ее сыны — грешники.

Обе женщины, о которых идет речь, по-человечески находятся в отчаянном положении. В рассказе о Сусанне фигурируют коррумпированные судьи, — к этому образу Иисус возвращается и в других евангельских эпизодах, например, в притче о настойчивой вдове. Еще одна категория персонажей в сегодняшних литургических чтениях — это книжники: их бедой была не коррупция, а лицемерие. Две женщины, два библейских персонажа, оказались в руках у лицемерных и развращенных людей, и из этой ловушки не было выхода. Обе женщины находились в «долине смертной», о которой упоминается в Псалме. Сусанна уповает на Бога, и Бог вмешивается. Вторая женщина — на самом деле виновная, опозоренная перед всем народом, — тоже, несомненно, молилась, хотя в Евангелии об этом специально не упомянуто.

Итак, Господь спасает невиновную Сусанну и прощает грешницу. Судей неправедных Он наказывает, а лицемеров приводит к обращению, давая им понять, что и сами они не без греха. Папа отметил, что апостол Иоанн рассказывает этот эпизод не без иронии: «Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на неё камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних». Бог дает им время покаяться, в то время как коррумпированные судьи из первого чтения не были прощены: если грешник может просить прощения, то развращенный, коррумпированный человек на это не способен, он живет день за днем, используя других людей в своих целях и ставя себя на место Бога. Женщины же не остаются лишенными милости от Господа: Сусанну Он избавляет от развращенных старейшин, а грешницу из Евангелия прощает и отпускает. В первом случае народ прославляет Бога, во втором — учится у Бога милосердию.

«У каждого из нас своя история, — подвел итог Папа. — У каждого свои грехи. И если кто-то их за собой не помнит, пусть немного подумает и найдет. Так возблагодари же Бога, если их обнаружишь, потому что если ничего не найдешь, значит, ты развращен. У каждого из нас есть свои грехи. Давайте посмотрим на Господа: Он вершит правосудие, но Он так милосерден! Не будем же стыдиться нашей принадлежности к Церкви: лучше постыдимся наших грехов. Церковь — это Матерь для всех. Давайте благодарить Бога за то, что мы не развращены, но грешны. И каждый из нас, взирая на то, как Иисус поступает в таких случаях, пусть уповает на Божье милосердие и молится о прощении грехов с упованием на милость Божию».