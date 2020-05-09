На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял об утешении от Господа

Господь всегда близок к Своему народу и приходит к нему – особенно в моменты невзгод – с подлинным утешением: об этом говорил Папа Франциск на утренней Мессе 8 мая в часовне Дома Святой Марфы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во вступлении к богослужению пятницы 4-ой недели Пасхального времени Святейший Отец сказал: «Сегодня отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Помолимся о работниках этих достойных учреждений: да благословит Господь их труд, приносящий много пользы».

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал Евангелие дня (Ин 14,1-6), в котором Иисус говорит ученикам: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: ‘Я иду приготовить место вам’. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я».

Эта беседа, отметил Папа, происходит во время Тайной Вечери. Всем её участникам тяжело на сердце. Господь заявляет, что один из них Его предаст, но в то же время начинает утешать Своих учеников, причём в Его словах нет и нотки формальности. Иногда мы проходим стезями печали, поэтому важно понять, как утешает Господь, – истинно и глубоко. Его первой отличительной чертой является близость, присущая Божьей любви: Христос всегда с нами, даже незримо. Близость порой не требует никаких слов: это простое пребывание рядом с теми, кому тяжело.

Второй характеристикой утешения Иисуса, отметил Святейший Отец, является истина. Господь не говорит формальных, неискренних слов: «Не волнуйтесь, ничего не случится…». Нет, Он говорит правду и ничего не скрывает, ибо Он Сам «есть истина». Христос не смягчает правды о том, что Его ждёт мучительная и позорная смерть на Кресте; правдой является и то, что всем нам когда-нибудь придётся умереть. И Господь говорит об этом со всем смирением, не желая никого ранить или оскорбить, но Он всегда говорит правду.

Третья черта утешения Иисуса – это надежда. Христос заявляет, что наступили тяжёлые времена, но сердце учеников не должно смущаться; они должны веровать в Него, ибо в доме Его Отца «обителей много»; Иисус уходит приготовить для них место, чтобы потом взять их к Себе. Христос дарует надежду, мы же призваны уповать на Него и целиком вверяться Ему.

Преемник Святого Петра отметил, что порой нелегко открыться утешению Господа и принять его; случается, что в самые тяжкие моменты нам легче отвернуться. Поэтому верующие призваны молиться о благодати открытых сердец, дабы всегда позволять Иисусу утешать нас – с присущей Ему близостью, кротостью, истиной и надеждой. «Утешение Господа истинно, оно не лукавит и не является анестезией. Оно близко, оно истинно и открывает нам двери надежды», – подчеркнул Понтифик.

Завершая богослужение, Папа Франциск совершил поклонение Пресвятым Дарам, преподал верующим Евхаристические благословение и пригласил их присоединиться к молитве духовного причащения. В конце Мессы прозвучала пасхальная богородичная молитва «Царица Небесная».