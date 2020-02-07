На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о важности самоуничижения

В пятницу 7 февраля на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск, комментируя Евангелие дня (Мк 6,14-29), призвал присутствующих идти путем, указанным Иисусом и Иоанном Крестителем, – путем смирения и самоуничижения.

«Очень ярко об этом говорит апостол Павел в своем Послании к Филиппийцам: ‘[Иисус] уничижил Себя, будучи послушным даже до смерти и смерти крестной’ (Флп 2,8). И эта крестная смерть, этот путь самоотречения, самоуничижения – это также и наш путь: путь, предуказанный христианам Богом; путь, который приведет их к желанной цели», – сказал Святейший Отец, отметив, что как Иисусу, так и Его Предтече доводилось иметь дело с искушением высокомерия и гордыни, но, вместе с тем, их не миновали и моменты «человеческого и духовного упадка» и они оба завершили свою земную жизнь весьма унизительным образом. Из этого, по словам Папы, следует вывод, что «невозможно быть смиренным, не проходя через горнило уничижения».

«Если мы стараемся, чтобы нас заметили – в Церкви, в обществе, – желаем получить определенную должность или занять видное положение, то это значит, что мы следуем путем мира сего, мирским путем, не путем Иисуса», – предостерег Понтифик и добавил, что искушения такого рода частенько угрожают пастырям, а потому нужно как следует усвоить: пастырь, пренебрегающий путем самоуничижения, не является подлинным учеником Иисуса. Такой пастырь – это «карьерист в сутане». «Нет смирения там, где пренебрегают самоуничижением», – подвел итог Папа Франциск.

По материалам Vatican News