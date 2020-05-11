На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о роли Святого Духа в жизни Церкви и отдельных верующих

На утренней Мессе 11 мая в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск молился о тех, кто из-за пандемии стал безработным, и в своей проповеди размышлял о деянии Святого Духа в жизни Церкви и отдельных верующих. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во вступлении к богослужению Святейший Отец напомнил о 75-летии обретения мощей святого Тимофея, соратника апостола Павла, во время реставрационных работ 1945 года в соборе Термоли: «Сегодня мы присоединяемся к верующим Термоли в праздник обретения мощей святого Тимофея. В эти дни многие люди потеряли работу; их не приняли обратно, ведь они работали нелегально… Помолимся об этих наших братьях и сёстрах, которые страдают от безработицы».

В своей проповеди Папа Франциск прокомментировал Евангелие дня (Ин 14,21-26), в котором Иисус заверяет Своих учеников: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам». Христос обещает ученикам Святого Духа, Который будет постоянно сопровождать их. Небесный Утешитель поддерживает и укрепляет христиан, чтобы те не упали; Он учит и напоминает, и в этом, подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви, – Его миссия. Святой Дух наставляет тайнам веры, помогает понять учительство Иисуса, принимать маленькие и большие правильные решения; Он также взращивает нашу веру всегда в одном, верном направлении. Вера и доктрина вовсе не статичны: они всегда зреют, развиваются и растут во благо Церкви и людей.

Ещё одно деяние Святого Духа Божьего, отметил Понтифик, – это напоминание: о спасительных словах Иисуса и Его делах в нашей жизни, о наших ответах на голос Божий, о самой первой встрече со Спасителем: это пробуждает нашу веру и помогает бодрствовать на жизненных путях к Богу.

Да поможет нам Господь сохранить этот величайший дар Святого Духа, «который Он подарил нам в Крещении и который пребывает во всех нас», – подвел итог Папа Франциск.