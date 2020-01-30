На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о христианской и светской мере

«Замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам», – предостерегает Господь в том отрывке из Евангелия от Марка, над которым Папа Франциск размышлял в своей проповеди, произнесенной на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марты 30 января. Понтифик отметил, что если заповеди блаженства и 25-я глава Евангелия от Матфея указывают нам на то, что мы должны делать, то этот текст посвящен тому, как это следует делать, в связи с чем и возникает тема «меры».

«Как я измеряю других людей? Как измеряю себя самого? Это щедрая мера, полная Божьей любви, или же мера низкого уровня? Ибо согласно этой мере я сам буду оценен, другой меры не будет: только та, которую я сам применяю. На какой уровень я поставил свою планку? Насколько он высок? Нам следует задуматься об этом. А поставить оценку своей мере мы сможем на столько анализируя явное добро или зло, которое творим, но обращая внимание на свой повседневный образ жизни», – сказал Святейший Отец, пояснив, что у каждого из нас имеется свой жизненный стиль, свой способ «оценивать себя, вещи и ближних». Именно это имеет ввиду Иисус, указывая, что к тому, кто использует мерку эгоизма, она же и будет применена; с тем, кто не имеет милосердия, ходя по чужим головам, в свою очередь поступят «без милости». Противоположностью этому является христианский образ жизни: «Как христианин, я могу задаться вопросом, каким является ориентир, какую меру следует применить, чтобы понять, является ли мой уровень подлинно христианским, соответствует ли он тому уровню, которого от меня ожидает Иисус? Это мерило – в способности смиряться, переносить со смирением уничижение. Христианину, неспособному достойно переносить выпадающие на его долю уничижения, чего-то не хватает. Такой человек является ‘покрашенным’ христианином, христианином в собственных интересах. Почему это так? Потому что так вел себя Иисус, добровольно уничиживший Себя Самого. Он, будучи Богом, не хвалился этим, но уничижил Себя Самого».

Как пример образа жизни, который вполне можно обозначить как «светский», несовместимый с истинным следованием Иисусу, Папа Франциск указал ситуацию, связанную с переводом священника на приход «более низкого уровня, чем у него был прежде». Как он поведет себя в этих обстоятельствах? Будет жаловаться на епископа? Воспримет такой перевод как наказание? Именно мое поведение в ситуации уничижения является достоверным свидетельством моего жизненного стиля, того, насколько он является «светским и торгашеским» или же по-настоящему христианским.

«Какой мерой мерите, такой и вам отмерят. Точно такой же. Если это христианская мера, мера следования за Иисусом, следования Его путем, то и меня будут судить согласно ей, с большой-пребольшой милостью, с великим состраданием и милосердием. Но если моя мера является мирской, если я только пользуюсь христианской верой в своих интересах, то есть хожу в церковь, но живу по-мирски, то мне такой мерой и отмерят», – сказал Папа Франциск в заключение и призвал молиться Богу о благодати «жить по-христиански и, прежде всего, не бояться Креста, не бояться уничижения», ибо именно этот путь избрал Господь, чтобы нас спасти, и «именно он является гарантией христианского характера нашей меры».

По материалам Vatican News