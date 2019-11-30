На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о христианском понимании смерти

На утренней Мессе 29 ноября в часовне своей резиденции в Доме Святой Марфы Папа Франциск произнес проповедь о смерти, о конце, ожидающем каждого человека, представив этот момент как встречу с Господом. Все мы призваны подготовиться к этой встрече, молясь друг за друга, чтобы ответить на зов Господа с упованием. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В последнюю неделю литургического года Церковь приглашает нас размышлять о конце света и о конце каждого из нас. «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут», – говорит Господь в сегодняшнем чтении из Евангелия от Луки. Всё на свете прейдет, кроме Бога. Никто из людей не знает, когда наступит смерть, и поэтому все мы пытаемся отложить эту мысль, считая себя вечными. О непреложности смерти говорит Евангелие, но Иисус Христос описывает этот момент как встречу с Ним, – поэтому смерти всегда сопутствует надежда: «Смерть – это встреча: это Он посещает нас, это Он приходит, чтобы взять нас за руку и увести за Собой. Я бы не хотел, чтобы это звучало как некролог! Это просто Евангелие, это жизнь, мы просто говорим друг другу: все мы смертны, и у каждого есть дверь, в которую однажды постучит Господь», – сказал, в частности, Папа.