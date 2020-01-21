На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о безвозмездном характере дара призвания

На утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы 21 января Папа Франциск отметил, что за призвание христианина, священника или епископа человек ничего не платит, – он лишь смиренно принимает безвозмездный и ничем не заслуженный дар Бога. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Свою проповедь Епископ Рима начал с толкования на первое литургическое чтение, в котором говорится об избрании Давида царём над Израилем (1 Цар 16,1-13): пророк Самуил выбирает из сыновей Иессея самого младшего и возливает на голову юноши священный елей. Этот выбор может показаться странным, отметил Папа, потому что Давид не имел никаких заслуг, не сражался с филистимлянами, не отличался особой набожностью или физической силой, однако – в отличии от человека, смотрящего на лицо, – Бог «смотрит на сердце». Пророк Самуил помазал нового избранника, и «с того дня и после почивал Дух Господень на Давиде».

Эта история, отметил Папа, говорит о том, что «избирая человека, Бог проявляет Свою свободу и безвозмездность». Призвание даётся незаслуженно и бесплатно, и поэтому те, кто хотят «взбираться наверх в так называемой церковной карьере» и ищут для этого «рычаги влияния», поступают не по-христиански. «Быть христианином, крещёным, рукоположенным в священники и епископы – это чистый Божий дар, который не продаётся», – подчеркнул Святейший Отец. Этот незаслуженный дар необходимо смирено и бережно хранить, возрастая в личной святости: «Когда Господь избрал нас, Он даровал нам Святого Духа. И это чистая благодать, исключительная милость, которую мы никак не заслужили».

В заключение своей проповеди Папа Франциск напомнил, что Господь призвал Давида, когда тот был на пастбище со стадом овец; будущий царь был взят из своего народа: «Если мы, христиане, забываем о Народе Божьем, даже о неверующих; если мы, священники, забываем о своей пастве; если мы, епископы, забываем об этом и чувствуем себя важнее других, – то мы отвергаем Божий дар» и отказываемся от помощи Святого Духа. Поступая так, невозможно сохранить этот дар, подчеркнул Римский Первосвященник: «Попросим сегодня Господа, помня о Давиде, помочь нам быть благодарными за Его дар, осознавать этот великий, прекрасный дар и хранить его – эту безвозмездность, этот дар – нашей верностью».