На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск прокомментировал эпизод встречи Иисуса с прокаженным

На утренней Мессе 16 января в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск размышлял над евангельским чтением дня, в котором святой Марк описывает спасительную встречу Господа с прокажённым (Мк 1,40-45). Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Человек, несущий бремя неизлечимой по тем временам болезни, с глубоким смирением обращается к Иисусу, падая перед Ним на колени: «Если хочешь, можешь меня очистить». Святейший Отец отметил, что эта краткая и простая молитва возносится из глубины сердца прокажённого; в то же время она свидетельствует о том, что Господь берёт на себя страдания других людей, чтобы исцелить несчастных во имя любви Отца.

В словах больного «если хочешь» заключена мольба, которая «привлекает внимание Бога» и указывает на решение насущной проблемы. «Это вызов, – подчеркнул Папа Франциск, – но также и акт доверия». Прокажённый всецело доверился Христу, будучи уверенным в Его близости и сострадании. Много раз на страницах Евангелия говорится о сострадании, у которого лик наинской вдовы, Доброго самарянина, отца блудного сына, подчеркнул Папа: «Сострадание охватывает, оно исходит из сердца, вовлекает и побуждает к действиям. Сострадание – это страдание вместе с другим человеком, принятие чужой боли, чтобы облегчить её и исцелить. Такова была миссия Иисуса. Господь пришёл не для того, чтобы проповедовать закон и уйти. Иисус пришёл с состраданием, иными словами, чтобы пострадать вместе с нами и отдать за нас Свою жизнь. Любовь Христа настолько велика, что сострадание привело Его на Крест, дабы Он пожертвовал жизнью». «Иисус умилосердился над ним», – говорится в Слове Господнем. Христос всегда готов погрузиться в наши горести и проблемы, в наши внутренние недуги. Для этого Он пришёл в мир, и Он всегда рядом, отметил Папа Франциск.

В завершение своей проповеди Святейший Отец призвал верующих повторять со смирением одну маленькую фразу из услышанного Евангелия: «‘Господи, если хочешь, можешь меня исцелить; если хочешь, можешь простить меня; если хочешь, можешь помочь мне’. Или же, если хотите, другими словами: ‘Господи, помилуй меня, грешного, будь милосерден ко мне’. Эту простую молитву можно произносить много раз в день. ‘Господи, прошу тебя: помилуй меня, грешного’. Будем же повторять эти слова много раз за день из глубины сердца, произнося про себя: ‘Господи, если хочешь, помилуй меня’».