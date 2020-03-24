На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск призвал молиться о тех, кто испытывает финансовые трудности из-за коронавируса

Утреннюю Мессу 23 марта в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск начал словами Входного антифона. На крутых жизненных путях Церковь выражает полное доверие Богу: «На Господа уповаю, буду веселиться и радоваться о милости Твоей, потому что Ты призрел на смирение моё» (Пс 31,7-8). Святейший Отец вознёс молитву о тех, кто страдает от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, так как многие сферы производственной деятельности в Италии приостановлены: «Помолимся сегодня о людях, которые начинают испытывать экономические трудности из-за пандемии. Они не могут работать, и всё это обременяет их семьи. Помолимся о людях, которых коснулась эта проблема».

В своей проповеди Епископ Рима размышлял над отрывком из Евангелия от святого Иоанна (Ин 4,43-54) об исцелении сына царедворца. Этот заботливый родитель обратился с просьбой к Иисусу, но Господь с упрёком отметил: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Эти слова не остановили царедворца, и он продолжал с настойчивостью просить: «Господи! Приди, пока не умер сын мой». Иисус ответил ему: «Пойди, сын твой здоров».

Папа отметил три аспекта подлинной молитвы, и первым из них является вера. Многие люди бездумно творят молитву одними лишь устами, не привлекая сердца, или со слабой верой. В ином отрывке Евангелия упоминается эпизод с обеспокоенным отцом, сын которого был одержим злым духом, – тогда Иисус ответил просившему: «Если сколько‐нибудь можешь веровать, всё возможно верующему», на что отец со слезами воскликнул: «Верую, Господи! Помоги моему неверию» (см. Мк 9,23-24). Молитва должна возноситься именно с верой, а не по привычке, подчеркнул Папа Франциск, и это относится как к молитве церковной, так и личной. Всегда нужно осознавать, что «Господь присутствует, мы говорим с Господом и Он способен решить проблему».

Второе условие подлинной молитвы – её настойчивость, отметил Епископ Рима. Некоторые люди просят, однако милость Божья так и не приходит: их молитва лишена упорства, «ибо, по сути, они в ней не нуждаются или у них нет веры». Однако Сам Иисус подчёркивает эту важную черту молитвы в притче о человеке, который в полночь идёт к своему другу просить хлеба, и он неотступен в своей просьбе (см. Лк 11,5-8). Или же отчаявшаяся вдова из другой евангельской притчи: она упорствует и не даёт покоя неправедному судье (см. Лк 18,1-8). «Вера и настойчивость идут рука об руку, ибо если у тебя есть вера, будь уверен: Господь дарует тебе то, о чём просишь». Если же Господь медлит, то Он поступает так ради нашего же блага, – дабы мы воспринимали свою молитву всерьёз и вкладывали смысл в каждое прошение, указал Папа.

Третьим аспектом истинной молитвы, подчеркнул Святейший Отец, является дерзновение. Верующий призван отважно вступаться за тех, чьё положение и дела, казалось бы, безнадёжны. Именно так и поступил Моисей, когда Всевышний в гневе хотел уничтожить Свой избранный народ, впавший в идолопоклонство, а порока сделать главой другого народа: Моисей стал умолять не делать этого, твёрдо настаивая на своём. Молящемуся должна быть свойственна дерзость Авраама, с какой он отважился просить Бога о спасении грешного города (см. Быт 18,22-33). «Добродетель дерзновения крайне нужна, и это касается не только апостольства, но и молитвы».

В заключение богослужения Папа Франциск благословил верных Святыми Дарами, пригласив их присоединиться к молитве духовного причащения.

Источник: Vatican News