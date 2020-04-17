На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск предостерег от соблазна виртуализации веры

В Светлую пятницу 17 апреля Папа Франциск возглавил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди размышлял об опасности гностической веры, – лишённой общины и реальных человеческих контактов, существующей только в стриминге, который делает Таинства «виртуальными». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во вступлении к богослужению Святейший Отец молился о будущих матерях, которым очень нелегко в этот период коронавирусного кризиса: «Сегодня я хотел бы помолиться о женщинах, которые ждут ребёнка, о беременных женщинах, которые скоро станут матерями и поэтому переживают, задаваясь тревожным вопросом: ‘В каком мире будет жить моё дитя?’. Помолимся о них, дабы Господь даровал им смелость растить своих детей. Пусть они будут уверены: мир, безусловно, будет иным, но это всегда будет мир, горячо любимый Господом».

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал Евангелие дня (Ин 21,1-14), в котором Воскресший Иисус является на берегу Тивериадского озера Своим ученикам, вернувшимся после бесплодной рыбалки. Господь призывает их снова закинуть сети, и сети переполняются рыбой. Это сцена, отметил Святейший Отец, воспринимается самым естественным образом, ибо ученики хорошо знают Иисуса и близки к Нему. Мы, христиане, должны возрастать в этой дружбе, – глубоко личной, но также и общинной. Однако следует помнить, что близость с Богом, лишённая общины, Церкви, Святых Таинств, опасна: она может превратиться в гностическую фамильярность, оторванную от Народа Божьего.

Во времена пандемии COVID-19, отметил Предстоятель Вселенской Церкви, мы общаемся через средства массовой информации, но по сути – мы не вместе, как и в случае этой Мессы. Верующие оказались в сложной ситуации, не имея возможности участвовать в богослужениях: они могут принимать причащаться лишь духовно. Мы должны выйти из этого туннеля, чтобы снова сойтись вместе, ведь иначе сама Церковь рискует стать «виртуальной».

В заключение Папа Франциск вознёс молитву, дабы Господь научил христиан сокровенной близости и дружбе с Ним, но в настоящей, а не в «виртуальной» Церкви, – с Таинствами и со святым Народом Божьим.