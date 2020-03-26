На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск предостерег от соблазна идолопоклонства

Утром 26 марта на Мессе в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск вознёс молитвы о том, чтобы Господь помог людям преодолеть страх в этот период пандемии COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В начале Евхаристического богослужения, которое транслировалось по центральному итальянскому телевидению и через Интернет, Папа сказал: «В эти дни больших страданий мы видим и много страха. Страх одиноких стариков в домах престарелых, в больницах или в своих квартирах, – они не знают, что может произойти. Страх рабочих, у которых нет постоянной работы, – они думают, как прокормить своих детей, видя приближение голода. Страх многих социальных работников, которые, помогая обществу, могут заразиться. Есть также страх, множество опасений у каждого из нас: каждый знает о своих. Помолимся Господу, дабы Он помог нам обрести уверенность, переносить и преодолевать страхи».

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал первое чтение (Исх 32,7-14) – о золотом тельце, которого мятежный народ изваял для своего нового литургического культа. Когда Моисей отправился на гору, чтобы получить скрижали Закона, люди потеряли терпение и заменили металлическим идолом Живого Бога, а это было настоящим отступничеством. В этом отрывке из Книги Исхода Понтифик отметил идолопоклонническую ностальгию среди народа: люди вспоминали идолов Египта и не умели с терпением ожидать помощи от истинного Бога. «Этой ностальгией больны и мы». Сначала люди радуются свободе и выходят из рабства с великим энтузиазмом, но потом, в пустыне, начинаются жалобы на трудности и приходят воспоминания о сытых временах в неволе. Идолопоклонство всегда избирательно: оно заставляет забыть о том, что вкусные блюда лежали на столе рабства.

Люди, впадающие в идолопоклонство, теряют всё, подчеркнул Папа. Израильтяне вышли из Египта с золотыми драгоценностями, но вскоре они сделали из этого Божьего дара золотого идола. То же самое происходит и с нами, когда мы используем для идолопоклонства свой разум, волю, сердце, любовь, таланты – драгоценные дары Господни.

Людям свойственно умело скрывать своих идолов в тайниках сердца: с этим приятно жить, однако тем самым человек удаляется от Живого Бога, отметил Святейший Отец. Идолопоклонством может стать и фальшивое благочестие: народ в пустыне отлил золотого тельца вовсе «не для развлечения, а для религиозного поклонения». Идолопоклонством может стать и обмирщение; нередко даже Святые Таинства превращаются в мирские пиршества, например, это относится к свадебным торжествам. Порой непонятно, на самом ли деле молодожёны всерьёз подходят к Святому Таинству, выражают взаимную любовь и вечную верность перед Богом, принимая Его благодать, или же это модельный подиум, демонстрация изысканных нарядов. Таковы обличья идолопоклонства, которое никогда не прекращается. Поэтому, отметил Святейший Отец, каждому христианину стоит задаться вопросом: «Кто мой кумир и где я его прячу?». В противном случае мы рискуем в конце жизни услышать от Бога финальное обвинение в том, что мы сбились с предначертанного Им пути и предали Его любовь.

Завершая свою проповедь, Папа Франциск призвал молиться, дабы Господь открыл нам глаза на собственных идолов. И если мы не можем окончательно прогнать их то, по крайней мере будем держать их как можно дальше от себя, в глухом углу.