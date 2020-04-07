На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск помолился о жертвах несправедливого осуждения

7 апреля, в Великий вторник, на утреннем богослужении в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск молился о несправедливо осуждённых и размышлял о верности в служении. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своем вступительном слове Епископ Рима сказал: «В эти дни Великого Поста мы видели гонения, которым подвергался Иисус, и то, как против Него ожесточённо выступали книжники: Его – невиновного – судили в ярости, в исступлении. Сегодня я хотел бы помолиться обо всех людях, которые страдают от несправедливого суда, совершённого в гневе».

В своей проповеди Папа комментировал литургические чтения – ветхозаветное пророчество о Слуге Божьем, Мессии, и евангельский рассказ о предательстве Иуды и отречении Петра. Господь, отметил Папа, избирает соработников ещё до их рождения и уготавливает им путь служения. «Служить – это значит полностью отдавать себя другим». Наивысшим примером подлинного служения является Сам Иисус, Который подтвердил Свою верность призванию мучительной смертью на Кресте. Но люди грешны, и в жизни богоизбранных случаются также падения, после которых следует как можно скорее подниматься на ноги. Сознательно отдаляясь от служения, человек перестаёт видеть собственный грех, отдаляется от Божьей любви и, как Иуда, превращается в идолопоклонника. Упавший слуга должен раскаиваться подобно апостолу Петру, смиренно просить прощения и начинать путь заново.

Свою проповедь Папа Франциск завершил следующими словами: «Давайте подумаем о каждом из нас, части Народа Божьего: мы слуги, и наше призвание – служить, а не использовать с корыстью своё место в Церкви. Нужно всегда служить. Помолимся о благодати постоянства в служении. Даже если порой мы можем поскользнуться и упасть, будем просить хотя бы о благодати слёз, какими плакал Пётр».