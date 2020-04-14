На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск подчеркнул важность добродетели верности

На утренней Мессе во вторник Светлой седмицы 14 апреля в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск размышлял о единстве между людьми и о верности Богу, что особенно важно в период пандемии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во вступлении к богослужению Святейший Отец призвал христиан: «Помолимся, дабы Господь даровал благодать единства между нами. Пусть трудности этого времени помогут нам открыть сопричастность между нами, единство, которое всегда превосходит любое разделение».

В своей проповеди Епископ Рима сначала прокомментировал первое чтение из Книги Деяний Святых Апостолов (Деян 2,36-41), в котором Пётр открыто объявляет иудеям: «Бог соделал Господом и Христом Иисуса, Которого вы распяли». После этих слов апостола многие его слушатели стали терзаться муками совести и обратились к Богу. Папа Франциск отметил, что «обращаться» – значит приходит заново к верности, к человеческой добродетели, которая не слишком распространена в нашей жизни, но одинаково актуальна как в добрые, так и в тяжкие времена. Также и теперь, когда слабеет уверенность в завтрашнем дне, христиане должны постоянно помнить о верности. Часто мы полагаемся не на слова Господа, а на идолов, что и приводит к неверности. К сожалению, наша собственная жизнь и история Церкви полны неверности, подчеркнул Папа Франциск и процитировал Евангелие дня (Ин 20,11-18), в котором Воскресший Иисус является Марии Магдалине, плачущей у пустого гроба. Эта женщина была слаба, но её верность оставалась несокрушимой даже перед лицом смерти, перед лицом крушения иллюзий, именно поэтому Мария Магдалина стала, по словам Папы, «апостолом для апостолов».

В заключение Папа Франциск призвал верующих просить Бога, дабы Он сохранил нас от неверности.