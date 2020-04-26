На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск подчеркнул, что суть христианства – в личной встрече с Богом

26 апреля, на утренней Мессе 3-го воскресенья Пасхального времени в часовне Дома Святой Марфы, Папа Франциск молился о тех, кто страдает из-за последствий пандемии коронавируса и указал, что настоящий христианин – это тот, кто позволил Господу встретить его. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Предваряя богослужение в часовне Дома Святой Марфы, Епископ Рима сказал: «Помолимся сегодня, на этой Мессе, обо всех, кто страдает от печали, потому что остались в одиночестве или не знают, какое им уготовано будущее, или не могут содержать свою семью, оставшись без денег, без работы. Очень многие люди страдают от безысходности. Помолимся сегодня о них».

В своей проповеди Папа Франциск прокомментировал Евангелие дня (Лк 24,13-35), в котором святой Лука повествует о встрече Воскресшего Иисуса с учениками из Эммауса: они узнали Своего Господа лишь в преломлении хлеба. Христианство, отметил Папа, – это встреча с Иисусом, а христианин – это тот, кто позволяет Господу встретить его. Мы родились с зачатком беспокойства, даже не подозревая об этом: наше сердце жаждет встречи с Богом, оно ищет Христа, причем нередко там, где Его нет. Со Своей стороны Бог жаждет встречи с нами: до такой степени, что послал Иисуса встретиться с нами, с нашим беспокойством.

В Евангелии мы видим, отметил Папа, что Иисус с уважением относится к нашему пути; терпеливый Господь деликатно идёт рядом с нами, прислушивается к нашим тревогам, Он знает их. Иисус любит слушать, о чём мы говорим; и Он не ускоряет шаг: в этом Его терпение. Господь идёт в темпе самого медленного человека. Он слушает, а затем отвечает, объясняет, вплоть до самой сути. Мы же встречаемся с Иисусом на протяжении всего нашего земного пути, даже в самые тёмные и тяжкие моменты: Господь сопровождает нас, ибо хочет встретиться с нами. Вот почему мы утверждаем, что основа христианства – это встреча с Иисусом, подчеркнул Папа, – хотя некоторые люди встречают Христа, не осознавая этого. Жизнь по благодати берёт начало от встречи с Иисусом.

В заключение своей проповеди Святейший Отец вознёс молитву о том, чтобы Господь даровал нам благодать встретить Его и убедиться, что Он постоянно идет рядом с нами: Он – самый верный спутник в нашем паломничестве.