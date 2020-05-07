На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск подчеркнул, что христианство – это не столько доктрина, сколько история народа

На утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск говорил о двух крайностях, в которые нередко впадают христиане: считать христианство доктриной или считать себя элитой. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейший Отец в особенности остановился на первом литургическом чтении – из Книги Деяний Святых Апостолов. Прибыв в Антиохию Писидийскую, апостол Павел проповедует в синагоге. Папа обратил внимание верных на то, что апостол возвещает Иисуса, долгожданного Спасителя, не формулируя отвлеченную доктрину, а излагая Историю Спасения. «Христианство – это также и доктрина, но не только. Это не только то, во что мы верим», – подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви. Христианство – это история, а его доктрина – это Божье обетование, Завет Бога, это значит быть избранными Богом. Христианство – не просто этика, прежде всего это – принадлежность к определенному народу, к народу, который Бог избрал бескорыстно. «Если мы не осознаём эту принадлежность к народу, то мы – христиане-идеологи с мелкой доктриной, утверждающей истину, этику и мораль».

Другая крайность – это считать себя элитой, группой, избранной Богом в отличие от всех остальных. Такое мировоззрение заставляет думать, что остальные отправятся в ад или же будут спасены Божьим милосердием, — но они остаются отвергнутыми, не принадлежа к избранному народу.

В читаемом сегодня отрывке из Книги Деяний святой апостол Павел возвещает Иисуса именно отправляясь от истории народа, передавая Историю Спасения. В этой истории народа Божьего, вплоть до пришествия Христа, были святые и грешники, были самые обычные люди с добродетелями и пороками. «Народ, – пояснил Папа, – всегда грешен, как каждый из нас, – но он не ошибается как таковой, поскольку обладает интуицией избранного народа, который идет вслед за обетованием и который заключил Завет: сам он, быть может, его не исполняет, но знает о нем».

Предваряя Мессу, Папа Франциск помолился Господу о том, чтобы Он благословил людей искусства: «Без красоты невозможно понять Евангелие», – пояснил Понтифик.