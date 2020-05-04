На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск напомнил, что Христос желает единства внутри Церкви

На утренней Мессе 4 мая в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск молился о мире в семьях на карантине, а также напомнил, что Иисус желает единства в Церкви, а потому христианам не следует поддаваться соблазну разделений. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В начале богослужения Святейший Отец призвал верующих: «Помолимся сегодня о семьях: в это время карантина семьи, закрытые дома, стараются сделать много нового, они изобретательны с детьми и со всеми остальными, чтобы идти вперёд. Но всё же порой случается и домашнее насилие. Будем молиться о семьях, дабы на карантине они продолжали жить в мире, с креативностью и терпением».

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал отрывок из Книги Деяний Святых Апостолов (Деян 11,1-18), в котором собратья упрекают Петра за то, что он разделил трапезу в доме язычников. В ответ апостол рассказывает, как Дух Святой сошел и на хозяев того дома. Пётр, отметил Папа Франциск, поступил так потому, что его направил Святой Дух. Однако в Церкви всегда витает лукавая мысль, что «мы праведники, а другие – грешники, достойные осуждения». Это болезнь древней и современной Церкви, возникающая от идеологий или религиозных партий. Это мирское мышление, которое берётся за интерпретацию закона. Такие идеи порождают разделения, и до такой степени, что раскол становится важнее единства, а собственная идея – важнее Святого Духа, Который ведёт нас. Но Господь всегда желает единства, подчеркнул Папа.

В Евангелии дня (Ин 10,11-18) Иисус говорит, что у Него есть «и другие овцы, которые не сего двора; и тех надлежит Мне привести»; они услышат Его голос и станут одним стадом, с единым Пастырем. Господь заявляет, что Он – Пастырь для всех: больших и малых, богатых и бедных, хороших и плохих. Он пришёл ко всем и умер за всех, – даже за тех, кто не верит в Него или принадлежит к другим религиям. Христос пришёл ради всех людей, и у нас есть только один Искупитель, один Пастырь.

Да освободит нас Господь от психологии разделения, да поможет осознать, что в Нём мы все братья, сказал в заключение Папа Франциск.