На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск напомнил, что долг священников и монахинь – помогать больным и неимущим

Утром 28 марта Папа Франциск отслужил в часовне Дома Святой Марфы святую Мессу, которая в 20-й раз за время карантина выходила в прямом эфире телевидения и Интернета. Во вступлении к Святой Мессе Епископ Рима обратил внимание на тех, кто начинает страдать от экономических последствий нынешнего кризиса: «В эти дни в некоторых частях мира стали заметны некоторые последствия пандемии, и одной из них является голод. Появляются голодные люди, потому что они не могут работать, у них нет постоянной работы, и из-за многих других обстоятельств. Мы уже начинаем видеть то ‘после’, которое наступит со временем, но возникает уже сейчас. Помолимся о семьях, начинающих испытывать нужду из-за пандемии».

В своей проповеди Святейший Отец размышлял над Евангелием дня (Ин 7,40-53), в котором фарисеи, в отличие от народа, не принимают учения Христа и всячески противятся Ему. Святой Народ Божий обладает безошибочной духовной интуицией, он глубоко верует в Иисуса, следует за Ним, однако главная элитная группа того времени – учёные и лидеры – отделяет себя от народа и априори не принимает Христа. «Как же так получилось, ведь они были знаменитыми, умными, образованными? У них имелся крупный недостаток: они потеряли память о своей принадлежности к народу», – отметил Папа Франциск: эти люди уже тогда «страдали клерикализмом», а остальных считали «вторым сортом».

Святейший Отец подчеркнул, что современные священники и монахини обязаны уметь «пачкать руки» прежде всего в это тяжелое время, помогая бедным и больным. Священники никоим образом не должны превращаться в элиту, предназначенную для богослужений, рассматривая себя как группу, отделенную от народа; им не следует забывать, что они всецело принадлежат народу и призваны служить ему. Примером тому являются пастыри и люди посвященной Богу жизни, которые, несмотря на вынужденные ограничения карантина, не только не теряют связь с окружающими, но стараются великодушно ответить на их духовные и материальные нужды, подчеркнул в заключение Папа Франциск.

Источник: Vatican News