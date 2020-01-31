На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск говорил об опасности утраты чувства греха

Об опасности утраты чувства греха, что может привести к ощущению вседозволенности, размышлял Папа Франциск на Мессе в часовне Дома Святой Марфы утром 31 января. В своей проповеди он прокомментировал литургическое чтение из Второй Книги Царств (2 Цар 11,1-4а.5-10а.13-17), в котором речь идет о грехопадении царя Давида. Этот монарх постепенно погрузился в мирской образ жизни и забыл о своем Божественном избранничестве. В итоге он дошел до таких серьезных грехов как прелюбодеяние и убийство, но и тут продолжал жить как ни в чем не бывало.

«Существуют сиюминутные грехи – гнев, оскорбление, – которые я не в силах контролировать, но есть также грехи, до которых доходишь постепенно, поддаваясь духу мира сего. Дух мира сего приводит тебя к совершению отвратительных вещей, представляя дело так, будто это вполне нормально. Вплоть до убийства…», – сказал Святейший Отец и продолжил: «Это одна из бед нашего времени, на что указывал Пий ХІІ: утрата чувства греха». Там где утрачено сознание греха, становятся возможными самые отвратительные поступки, так что человек может даже убить другого человека. Что же может помочь нам сохранить чувство греха? Правильное воспитание, а если и его недостает, то присутствие кого-то рядом – того, кто даст пощечину и призовет остановиться.

Понтифик призвал верных проанализировать, в какой духовной атмосфере они живут, и внимательнее прислушиваться к замечаниям друга, исповедника, мужа, жены, детей – людей, который могут сказать правду. Проповедник предостерег, что если даже избранный Богом царь Давид смог впасть в грех, то и с любым из нас это может случиться. «Спросим себя: в какой атмосфере я живу? Пусть Господь одарит нас благодатью, чтобы могли вовремя призвать пророка. Таким пророком может для нас стать наш сосед, наш сын, наша мать, наш отец… Это он сможет дать нам спасительную пощечину, когда мы скатываемся к тому состоянию, в котором всё кажется разрешенным», – сказал Папа Франциск в заключение.

По материалам Vatican News