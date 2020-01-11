На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск говорил о том, что любовь к Богу должна выражаться в добрых делах по отношению к людям

Любовь к Богу должна быть конкретной и выражать себя в добрых делах по отношению к людям. Об этом говорил Папа Франциск на утренней Мессе 10 января в часовне Дома Святой Марфы, комментируя литургические чтения дня. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Апостол Иоанн в своём Первом Послании наставляет верующих относительно Божьей любви: святой понял, отметил Папа, что из себя представляет эта любовь; Иоанн испытал её на себе и, войдя в Сердце Иисуса, осознал, каким образом она проявляется. Святейший Отец подчеркнул, что из этого текста следуют два ясных утверждения, и первое из них относится к самому основанию любви: «Мы любим Бога, потому что Он первым возлюбил нас». Начало любви исходит от Господа. «Я могу полюбить, ибо знаю: Он возлюбил меня первым», и если бы так не случилось, «мы точно не смогли бы любить», – отметил Понтифик, приводя красноречивый пример: «Если бы новорождённый ребенок, которому всего несколько дней, мог говорить, он бы, безусловно, объяснил всё происходящее с ним: ‘Я чувствую родительскую любовь’. Родители относятся к своему чаду так же, как Бог относится к людям: Он возлюбил нас первым, а это рождает и умножает нашу способность любить. Таково ясное определение любви: мы можем любить Бога, ибо Он первым возлюбил нас».

Епископ Рима указал на второе конкретное утверждение апостола: «Кто говорит: ‘я люблю Бога’, а брата своего ненавидит, тот лжец». При этом Иоанн не говорит: «груб» или «неправ», а прямолинейно заявляет – «лжец», подчеркнул Папа Франциск: «Я люблю Бога, молюсь, впадаю в экстаз… и затем отвергаю других, ненавижу их или просто не люблю, равнодушен… (Апостол) не говорит ‘ты ошибаешься’, – он говорит: ‘Ты лжец’. Это слово имеет в Библии ясное значение, потому что быть лжецом – это путь дьявола: он – великий лжец, и Новый Завет называет его ‘отцом лжи’. Таково определение сатаны, которое даёт нам Библия. Если ты говоришь, что любишь Бога, и ненавидишь брата своего, ты находишься по другую сторону: ты лжец. Это совершенно однозначно».

Многие люди находят оправдание для своей нелюбви к ближним, и кто-то может возразить: «Отче, во мне нет ненависти, но вокруг много тех, кто обижает меня или кого я не могу принять, – они ведут себя невоспитанно или по-хамски». В любви важна конкретность, на которую указывает святой апостол Иоанн: «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?». В связи с этим Папа отметил: «Если ты не способен любить людей, – от самых близких до самых далёких, – ты не можешь заявлять о своей любви к Богу: ты лжец».

Человек может не только ненавидеть ближнего, но и не желать «вмешиваться в чужие дела». Это тоже плохо, потому что любовь «выражает себя, делая добро», подчеркнул Преемник Святого Петра: «Истинная любовь – это вовсе не дистиллированная вода: это вода повседневная, с проблемами, привязанностями, с любовью и ненавистью, это действительно так. Любовь конкретная – не лабораторная любовь, и апостол учит нас этому совершенно ясно. Но есть также способ не любить Бога и не любить своего ближнего, так сказать, сокрыто, то есть безразличием. Кое-кто заявит о своём желании пить только дистиллированную воду и не вмешиваться в чужие проблемы. Но это нужно делать…» Папа Франциск процитировал святого Альберта Уртадо, который говорил: «Хорошо не делать зла. Но неправильно не совершать добрых дел». Истинная любовь «должна приводить к добрым делам (…), к тому, чтобы пачкать руки в делах милосердия». Это нелегко, однако на путях веры есть возможность победить мир, менталитет мира сего, «который мешает нам любить», подчеркнул Епископ Рима. На путях веры не может быть «людей безразличных, умывающих руки от проблем, не желающих вмешиваться в проблемы других, помогать, творить добро. На этом пути нет ложных мистиков, людей с дистиллированным, как вода, сердцем, которые говорят, что любят Бога, но чужды любви к своему ближнему».

В заключение своей проповеди Папа Франциск вознёс молитву, дабы Господь «научил нас этим истинам: уверенности в том, что Бог возлюбил нас первыми, и смелости любить наших братьев».