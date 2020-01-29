На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск говорил о христианской радости и предостерег от формализма в религиозной жизни

В своей проповеди на Мессе в Доме Святой Марфы утром 28 декабря Папа Франциск отталкивался от первого литургического чтения дня: в нем говорится о том, как царь Давид радовался и даже, как гласит библейская фраза, «скакал изо всей силы пред Господом», празднуя возвращение Ковчега Завета в Иерусалим. Вместе со всем народом Давид празднует встречу с Господом: этой радости нельзя стыдиться, и Давид не стесняясь выражает свое ликование, не находя, что царю подобает «соблюдать дистанцию» с народом. Давид любит Господа, и он счастлив, что Ковчег вернулся к народу. Папа отметил, что мы, христиане, ощущаем такую же радость, когда пребываем с Богом и совместно празднуем это Его присутствие.

Прочитанный на Мессе отрывок из Второй Книги Пророка Самуила (Второй Книги Царств) продолжается рассказом о том, как одна из жен Давида, Мелхола, пристыдила его, «уничижив его в сердце своем» за то, что он плясал перед Господом вместе с народом. Мелхола выражает «презрение к искреннему благочестию и спонтанной радости о Господе», пояснил Папа. В Писании сказано, что Мелхола осталась из-за этого бесплодной. «Когда у христианина нет радости, он не приносит плода. Когда сердце наше не радуется, оно не плодоносит», – подчеркнул Святейший Отец, сравнив с Мелхолой верующих, относящихся к своему религиозному долгу формально. «Церковь не может развиваться, Евангелие не может распространяться через скучных, недовольных евангелизаторов», – отметил Папа Франциск, пожелав верующим обрести способность «праздновать не стыдясь» и не уподобляться Мелхоле, чтобы не стать узниками формализма.

Источник: Vatican News