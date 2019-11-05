На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск говорил о грехе закрытости

Отправиться на встречу с Господом или закрыться в наших собственных вещах и интересах: на протяжении жизни человек не раз сталкивается с таким выбором и нередко выбирает «своё». Папа Франциск говорил об этом на утренней Мессе 5 ноября в Доме Святой Марфы, комментируя евангельское чтение от Луки. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Приглашенные отказываются идти на званый ужин, потому что у каждого есть что-то «своё», более важное, чем праздник и встреча с хозяином пира. «В ʺсвоемʺ нет бескорыстия», и здесь мы сталкиваемся со всеобщим грехом – грехом закрытости, отметил Папа. «Вот почему об одном из видов закрытости Господь говорит, что богатому очень трудно войти в Царство Небесное. Но есть и богатые добропорядочные, святые, не привязанные к своему богатству. Однако большинство всё же к нему привязаны, они в нем закрыты, и поэтому им не понять, что такое праздник: они чувствуют себя уверенными только в том, к чему можно прикоснуться».

Святейший Отец пригласил верующих задуматься, какой выбор делаем все мы: принимаем ли мы приглашение Господа или закрывается в своём, закрываемся в собственных мелочах? «Давайте попросим у Господа благодати всегда принимать приглашение на Его бескорыстный праздник», — сказал Папа Франциск в заключение.