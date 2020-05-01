На Мессе в Доме Святой Марфы 1 мая Папа Франциск помолился о трудящихся всего мира

На Святой Мессе в часовне Дома Святой Марфы 1 мая, которая транслировалась в прямом эфире, Папа Франциск напомнил, что человеческий труд продолжает дело Божьего творения, однако в наши дни достоинство многих работников попирается: никогда нельзя забывать о справедливости в мире труда. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Предваряя утреннее богослужение Епископ Рима сказал: «Сегодня праздник Святого Иосифа Труженика и День труда: помолимся обо всех трудящихся. Обо всех, – дабы никто не испытывал недостатка в работе, чтобы каждый получал справедливую зарплату и мог радоваться достоинству своей работы и красоте отдыха».

В своей проповеди Папа прокомментировал отрывок из Книги Бытия (Быт 1,26-2,3), в котором описывается сотворение человека по образу и подобию Божьему. «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал».

Святейший Отец отметил, что Бог передаёт Свою работу человеку, чтобы он мог сотрудничать со своим Творцом. Человеческий труд – это призвание, полученное от Бога; труд делает человека похожим на Создателя, ибо с помощью труда человек способен творить. Работа порождает чувство собственного достоинства, однако в реальной истории это достоинство постоянно попирается. И сегодня есть много таких людей, кто порабощён трудом, чтобы выжить: они знают, что такое растоптанное достоинство, что такое принудительный труд, за который платят копейки. У людей отбирают присущее им достоинство. Папа отметил, что такое случается с подёнными работниками, обречёнными на минимальную зарплату за многочасовую работу; с домработницами, которым не выплачивают оговоренной суммы денег и которые не имеют ни социального обеспечения, ни пенсии. Всё это попирает человеческое достоинство, как и любая несправедливость по отношению к рабочему.

Сегодня, отметил Предстоятель Вселенской Церкви, мы присоединяемся ко многим верующим и неверующим, которые отмечают День труда, и ко всем, кто борется за справедливость в сфере труда. Папа с благодарностью отозвался о предпринимателях, которые во время кризиса пандемии не хотят увольнять людей и относятся к ним как к своим детям. Да поможет нам святой Иосиф бороться за достоинство труда, чтобы работа находилась для всех и чтобы она была достойной, сказал в заключение Папа Франциск.