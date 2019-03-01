На Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск говорил о гневе Божием

Проповедуя на утренней Мессе в Доме Святой Марфы 28 февраля с.г. Папа Франциск призвал задержаться, осознать свои падения и понять, что конец жизни может наступить в любой момент. Нельзя твердить, что милосердие Господне бесконечно, оправдывая тем самым всё, что захочется. Слово Божье наставляет людей истинной, ежедневной мудростью, которая рождается из размышлений о жизни, подчеркнул Святейший Отец, комментируя первое литургическое чтение из Книги Сираха. Та же мудрость наставляет человека не следовать инстинктам и вожделениям: «Если ты не в состоянии доминировать над своими страстями, они возьмут верх над тобой». Никто из людей не вечен на земле, отметил Епископ Рима, и мы не можем безрассудно полагать, что любая страсть сойдёт нам с рук, даже если прежде это удавалось. Нельзя медлить с обращением, с основательной переменой жизни, с удалением внутренних сорняков, которые имеются у каждого: гнев Господень вспыхнет тогда, когда его не ждёшь.

В конце проповеди Папа Франциск призвал верующих каждый день совершать небольшое испытание совести, дабы обратиться к Господу. Нужно быть хозяином своих страстей, а не их рабом, «потому что никто из нас не знает, когда и как закончится наша жизнь. Эти пять минут на исходе дня очень нам помогут размышлять и не откладывать изменение сердца и обращение к Господу. Да научит нас Господь Своей мудростью идти по этому пути».

Источник: Vatican News