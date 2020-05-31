На Мессе в день Пятидесятницы Папа Франциск говорил о Святом Духе как Творце единства Церкви

Утром 31 мая Папа Франциск возглавил Святую Мессу праздника Пятидесятницы в соборе Святого Петра. На богослужении в часовне Пресвятого Таинства молилось порядка 50-ти верующих. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В своей проповеди Епископ Рима отметил, что, согласно апостолу Павлу, «дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий всё во всех» (см. Кор 12,4-6). Апостол настаивает на гармоничном сочетании различий, существующем благодаря Святому Духу, – именно так родилась Церковь: мы все разные в нашем единстве, подобно тому, как были совершенно разными первые христиане. Иисус не изменял их и «не превратил их в одинаковые серийные модели». Единство, подчеркнул Папа, приходит вместе с помазанием, свидетелями которого и стали апостолы в день Пятидесятницы. Святой Дух образовал из разных, непохожих друг на друга людей единый народ Божий.



Сегодняшние христиане могут задаться вопросом: на чём основано наше единство в Церкви? Между нами есть немало различий, например, во мнениях, в решениях, в чувствительности, и всегда есть соблазн неотступно защищать собственные позиции. Но есть и нечто гораздо большее: наше единство основано на Святом Духе, «Который напоминает, что мы, прежде всего, – возлюбленные дети Божьи». Нужно смотреть на Церковь глазами Святого Духа, а не мира сего, подчеркнул Папа: «Мир видит в нас правых и левых; Святой Дух видит нашу принадлежность к Отцу и Иисусу. Мир видит консерваторов и прогрессистов; Дух видит детей Божьих. Глаза мира сего видят структуры, которые должны быть более эффективными; духовное зрение видит братьев и сестёр, молящих о милосердии. Святой Дух любит нас и знает место каждого во всей полноте: для Него мы вовсе не конфетти, уносимые ветром, но незаменимые фрагменты Его мозаики».



Самая первая церковная миссия, полученная в день Пятидесятницы, отметил Преемник Святого Петра, – это возвещение. Апостолы не готовят стратегических пастырских планов, не делят слушателей по национальности, не откладывают проповедь с намерением сперва углубить учение Иисуса, чтобы избежать рисков. Вовсе нет: Святой Дух не хочет, чтобы память об Учителе хранилась в закрытых группах, в тёплых горницах, поэтому Он выталкивает апостолов «за ограду боязливой и скрупулезной веры». Вооружённые парадоксальной логикой Бога ученики выходят в мир «вдохновлённые единственным желанием: дарить то, что они получили сами».



Секрет единства, подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви, заключён в даре, поскольку Святой Дух – это дар; Он передаёт Себя другим и помогает нам делиться полученным даром. Христиане должны понимать, что Бог не отнимает что-то у людей, а полностью им Себя отдает. Именно это должно служить компасом христианской жизни: смиренно любя, самоотверженно и радостно служа ближним, мы являем миру истинный образ Божий, а Дух Святой – живая память Церкви – помогает нам никогда не забывать об этом.



Папа отметил три главных препятствия, которые мешают нам отдавать себя другим, и первым из них является нарциссизм: он делает человека безошибочным идолом для самого себя и закрывает глаза на нужды других, что особенно скверно в этот период пандемии. Не менее опасен и другой враг – виктимизм. Человек, постоянно строящий из себя жертву, всегда сетует на ближних, обвиняет их в невнимании и нелюбви к себе. Его сердце закрыто, и он вопрошает: «Почему другие не дарят мне себя?». В контексте драмы, которую теперь переживает весь мир, такой подход ужасен, подчеркнул Римский Понтифик.



Наконец, третье препятствие, третий идол, – это пессимизм, который видит лишь плохое, постоянно жалуется на общество, на политику и Церковь: по своей сути он инертен и вреден, особенно теперь, когда нужно начинать всё заново. Если мы не будем ему противостоять, то надежда точно не вернётся. Мы «голодаем по надежде» и поэтому обязаны ценить дар жизни, которым является каждый из нас. Лишь Святой Дух, дар Божий, может исцелить людей от всех препятствий на пути к братскому единству.



В заключение своей проповеди Папа Франциск призвал верующих молиться Святому Духу, дабы Он оживил в нас память о полученном даре, освободил от паралича эгоизма, воспламенил желание служить и творить добро; дабы Он сделал нас строителями единства, даровал смелость исходить из самих себя, помог любить друг друга и стать одной семьёй.

