На Католическом кладбище Новосибирска помянули всех усопших верных (+ ФОТО)

«Вечный покой даруй им, Господи, и свет вечный да светит им…»

2 ноября, в День поминовения всех усопших верных, принято не только совершать Заупокойные Мессы в храмах, но и молиться в местах захоронений, на кладбищах. Согласно учению Католической Церкви, поминовение усопших предполагает прежде всего заботу о душах, находящихся в чистилище. Ежегодно в этот день духовенство и верные католических приходов Новосибирска выезжают на католический участок городского Гусинобродского кладбища, где проходят молебен и процессия со стояниями, после чего священники окропляют могилы святой водой.

Сегодня после дневной Мессы об усопших в Кафедральном соборе Преображения Господня священнослужители и все желающие отправились на Католическое кладбище города, где также было совершено Поминальное богослужение, включавшее Крестный ход со стояниями и освящение могил.



Несколько моментов Панихиды-2024 на кладбище запечатлел фотообъектив о. Янеза Севера SJ: