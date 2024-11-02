На Католическом кладбище Новосибирска помянули всех усопших верных (+ ФОТО)

На Католическом кладбище Новосибирска помянули всех усопших верных (+ ФОТО)

Ноябрь 02, 2024

«Вечный покой даруй им, Господи, и свет вечный да светит им…»

2 ноября, в , принято не только совершать Заупокойные Мессы в храмах, но и молиться в местах захоронений, на кладбищах. Согласно учению Католической Церкви, предполагает прежде всего заботу о душах, находящихся в чистилище. Ежегодно в этот день духовенство и верные католических приходов Новосибирска выезжают на католический участок городского Гусинобродского , где проходят молебен и процессия со стояниями, после чего священники окропляют могилы святой водой.

Сегодня после дневной Мессы об усопших в Кафедральном соборе Преображения Господня священнослужители и все желающие отправились на Католическое кладбище города, где также было совершено Поминальное богослужение, включавшее Крестный ход со стояниями и освящение могил.


Несколько моментов Панихиды-2024 на кладбище запечатлел фотообъектив о. Янеза Севера SJ:

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