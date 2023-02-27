В Новосибирске пройдет очередное пленарное заседание ККЕР. Все верные приглашаются 2 марта на Святую Мессу с Апостольским Нунцием

С 28 февраля по 3 марта 2023 года в Новосибирске будут находиться все католические епископы нашей страны — иерархи соберутся на очередное (LVII) пленарное заседание ККЕР. Во время этой встречи состоятся и некоторые другие мероприятия с участием высоких гостей. Так, вечером 2 марта в Кафедральном соборе Преображения Господня будет совершена Св. Месса, которую возглавит Апостольский Нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни Д’Аниелло в сослужении Ординариев всех католических епархий России.

Накануне, 26 февраля, перед завершением воскресной Литургии ко всем верным Преображенской епархии обратился её Ординарий Владыка Иосиф Верт:

— Дорогие, завтра в Новосибирск на очередное пленарное заседание ККЕР (Конференция католических епископов России) начнут съезжаться все епископы России во главе с Архиепископом Джованни Д’Аниелло, Апостольским Нунцием в Российской Федерации. Позвольте мне немного подробнее рассказать об этом, чтобы вы, когда придёте на святую Мессу в четверг, имели бы хорошее представление об этом событии.

Во-первых, визит Нунция. Мы как-то уже привыкли к этому слову. Но я вспоминаю очень эмоциональную первую встречу в 1990 году с первым Нунцием в тогдашнем ещё СССР. Это было в Караганде. Нунций пригласил в самый крупный католический приход священников, чтобы познакомиться, чтобы впервые за более чем 60 лет приветствовать нас от имени Папы Римского. Он расспрашивал нас о нашей жизни, призвании и служении, интересовался жизнью наших верующих и о рассеянных на огромной территории Советского Союза католических общинах. Он должен был подробно сообщить обо всём Папе Иоанну Павлу II, который затем и возродил структуры Католической Церкви в СССР. В России были тогда созданы две Апостольские администратуры с центрами в Москве и Новосибирске. Позже эти временные церковные структуры были ещё раз поделены и преобразованы в четыре полноценные епархии с центрами в Москве, Саратове, Новосибирске и Иркутске.

Сегодня всё это для нас уже рутина, т.е. что-то само собой разумеющееся. В каком-то смысле, это и хорошо. Хорошо, что есть епархии, приходы, священники, что для большинства наших верующих есть возможность каждое воскресенье участвовать в праздновании Евхаристии. Многие из вас встречались не только с Нунцием, но и с Римскими Папами, например, на Всемирных Встречах Молодёжи. И всё же рутина, то есть, привыкание, — это слово отрицательное, с рутиной надо бороться. Иначе очень быстро мы привыкнем к самым великим дарам Господа Бога, и мы перестанем их ценить, а из нашей жизни исчезнет радость.

Итак, 1-2 марта в Новосибирске будет проходить очередное пленарное заседание ККЕР. Они проходят 2-3 раза в год в разных епархиях России. Епископы также всегда встречаются с верующими на праздновании святой Мессы. И эта Месса у нас в Кафедральном соборе состоится 2 марта, в четверг вечером по расписанию (начало в 19-00).

Дорогие, приходите, чтобы помолиться вместе с епископами, помолиться и за епископов, за Церковь в России.