На Благовещение Дочери Милосердия св. Викентия де Поля обновили свои обеты

В торжество Благовещения Господня тысячи сестер из конгрегации Дочерей Милосердия св. Викентия де Поля по всему миру обновляют свои обеты целомудрия, послушания, бедности и служения бедным. Вместе с Девой Марией они отвечают на призвание своим «fiat», которое должно звучать решительно и осознанно. Это подразумевает всецелое предание себя Господу Богу: отныне и до конца жизни желать только того, чего хочет Он.

Эконом курии Преображенской епархии отец Александр Деппершмидт, который шесть лет трудился бок о бок с сёстрами из этого общества апостольской жизни, будучи настоятелем прихода в г. Славгороде, рассказал корреспонденту СКГ об особенностях сегодняшнего торжества для конгрегации, представительницы которой несут служение в Сибири:

— На самом деле, сегодня, в день Благовещения, не только Дочери Милосердия св. Викентия де Поля, но и многие другие конгрегации используют это торжество для принесения обетов. Но в случае конгрегации Дочерей Милосердия есть особенность, поскольку так сложилось, что их форма служения по церковному праву не совсем монашеская. В то время, когда данная община была основана (а это начало XVI века), невозможно было представить монашескую конгрегацию, которая могла бы активно ходить по домам бедных. Поэтому их основатель – святой Викентий де Поль – предложил девушкам, женщинам, которые захотели бы вступить в общину, следуя фактически строгому монашескому образу жизни и служа бедным, по формальному праву церковному не становится монахинями.

В наше время такая форма служения называется «секулярный институт». Причём в глазах простых верующих эти секулярные конгрегации ничем не отличаются от настоящих монашеских орденов. Даже обеты, которые они приносят – это классические обеты монашествующих. Единственным отличием является то, что вот как раз сегодня сестры (во всяком случае, несущие служение здесь, в России) продлевают свои обеты. То есть каждый год в это торжество они заново приносят обеты. Не символически, как принято делать в других монашеских общинах. Или как мы, священники, уже менее чем через неделю будем обновлять свои священнические обеты во время Мессы елеев под руководством отца Епископа – это тоже будет действие в большей степени символическое, так как пастырские обеты даются на всю жизнь. Но у Дочерей Милосердия св. Викентия де Поля их обеты действуют лишь в течение года. Поэтому перед новым принесением обетов каждая сестра должна, конечно, готовиться, чтобы делать это не автоматически, но осознанно. А это всегда значит, что она должна переосмыслить прожитый год, увидеть – насколько она могла или не могла соответствовать своей харизме, харизме своего ордена. Поэтому у них перед торжеством Благовещения обычно всегда есть, хотя бы в малом формате, духовные упражнения или, по крайней мере, день сосредоточения, когда они размышляют над своей практически монашеской жизнью. И на этой основе они потом уже принимают осознанное решение о том, чтобы дальше, на следующий год продолжать этот служение.

Сам я почти шесть лет (если точнее – пять с половиной) в Славгороде имел удовольствие быть рядом с этими удивительными сестрами, которые в мой приход приехали, в частности, из Польши (но также в Сибири трудятся сестры и из Словакии). И поскольку мы с ними очень тесно соприкасались в совместном служении, то многие правила их конгрегации, писанные или не писанные – разные, я мог наблюдать вблизи. Поэтому сегодня, в праздник Благовещения Господня, я знаю, какой важности для них этот День.

Помню, один раз я должен был в этот день куда-то уехать, и сестры стали умолять меня отслужить Мессу хотя бы совсем-совсем рано утром. «Нам обязательно надо, потому что именно в этот день мы продлеваем наши обеты». Поэтому я так хорошо запомнил особенность этого дня для сестер.

И ещё другой интересный момент – как сестры это делают. Обычно мы привыкли, что принесение обетов, это когда кто-то вслух их произносит, повторяя формулу. У Дочерей Милосердия это не так. Они приносят обеты в тишине. У них есть свой собственный текст, который они при этом используют, но не читают его вслух. Всё делается в тишине – во время Евхаристии, после проповеди. Они пребывают несколько минут в тишине на службе, стоя на коленях. А затем встают, и это знак для предстоятеля, что можно продолжать службу. По сути, со стороны даже невозможно увидеть, какая из сестер продлила обеты, а какая нет. Ведь у них всегда есть возможность совершенного официально, легально не продлевать обеты. И такое, конечно же, случается. Правда, перед этим они уведомляют своё начальство о намерении, и тогда бывает предварительный духовный разговор, ибо такое решение должно быть очень состоятельным, взвешенным. Это не происходит лишь потому, что вот сегодня сестра утром встала, что-то почувствовала, или ей вдруг это надоело. Конечно, такое решение должно быть хорошо обдумано.

Поэтому сегодня я от всей души поздравляю всех сестер Дочерей Милосердия св. Викентия де Поля, ведь они олицетворяют то, что Церковь уже с самого начала делает – служение бедным, обездоленным, нищим. Я им сердечно желаю, чтобы они это делали с радостью в сердце, с улыбкой на устах, чтобы они, как раз воплощая свою харизму, таким образом несли в дома самых обездоленных людей счастье. В конце концов, как мы знаем, счастье не заключается в том материальном имуществе, которое мы имеем, или в нашей власти. Счастье заключается в том, что кто-то тебя любит. И вот как раз наши сестры приносят эту любовь к тем, которые её, возможно, даже и не ожидают. Пусть они и дальше продолжают это делать со взаимным счастьем в собственном сердце!