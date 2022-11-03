Может ли католик быть пацифистом?

Может ли католик быть пацифистом?

Ноябрь 03, 2022

Католик не просто может, но обязан выступать за мир и за решение любых конфликтов мирным путём. Христианин призван отвергать любое насилие и отрицать войну как способ решения каких бы то ни было политических проблем, пишет в своём комментарии из рубрики «Трудные вопросы» русская служба Vatican News.

Что касается воинской службы, то, согласно социальному учению Католической Церкви, каждый, кто служит в ВС, призван защищать добро, истину и справедливость. При этом каждый, кто служит в вооруженных силах, отмечается в 503 параграфе Свода социального учения Католической Церкви, имеет моральное обязательство сопротивляться приказам, требующим совершения преступлений против права народов и его универсальных принципов. Военные несут полную ответственность за действия, попирающие права личностей и народов или нормы международного гуманитарного права. Такие действия, утверждается в социальном учении, невозможно оправдать, ссылаясь на подчинение приказам начальства.

И еще: «Те, кто из принципиальных соображений уклоняется от несения военной службы – когда она обязательна, — поскольку совесть велит им отказаться от всякого использования силы или от участия в определенном конфликте (возражение по совести), должны быть готовы нести альтернативные виды службы». Еще в соборной конcтитуции «Gaudium et spes» упоминается о праве отказываться от обязательной воинской службы по соображениям совести: «Представляется справедливым, чтобы законы проявили гуманную предусмотрительность в случае тех людей, которые по мотивам совести отказываются применять оружие: пусть они изберут какую-либо иную форму служения человеческому обществу» (GS 79).

(Из архива Радио Ватикана, передача от 10 августа 2015 года)

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