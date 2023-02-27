Motu proprio «Прирожденное право». Папа разъяснил, что означает «публичная церковная природа» имущества Св. Престола

Святейший Отец разъяснил, что означает «публичная церковная природа» имущества, приобретенного куриальными ведомствами и учреждениями в силу универсального предназначения этого имущества на благо Церкви. Сообщает русская служба Vatican News.

В апостольском послании motu proprio «Прирожденное право», ссылаясь на каноны 1254 и 1255 Кодекса канонического права, Папа Франциск подчеркивает, что все имущество куриальных ведомств и связанных с Римской Курией учреждений относится к суверенной собственности Св. Престола, позволяя ему «действовать в истории, во времени и пространстве, преследуя цели, присущие Церкви, с независимостью, необходимой для исполнения ее миссии».

Учреждения, получившие в пользование эти блага, не являются их собственниками: они всегда управляют имуществом от имени и под властью Папы Римского. Эти учреждения – распорядители благ, о которых они призваны заботиться «с благоразумием, подобающим для управления коллективным имуществом, согласно правилам и полномочиям, которыми наделен Св. Престол».

Таким образом, motu proprio не содержит никаких новых правил и не меняет полномочий, но лишь подтверждает основной принцип публичной природы церковных благ: куриальные учреждения не являются их собственниками, представляя собой публичные церковные субъекты.