Motu proprio «Прирожденное право». Папа разъяснил, что означает «публичная церковная природа» имущества Св. Престола

Motu proprio «Прирожденное право». Папа разъяснил, что означает «публичная церковная природа» имущества Св. Престола

Февраль 27, 2023

Святейший Отец разъяснил, что означает «публичная церковная природа» имущества, приобретенного куриальными ведомствами и учреждениями в силу универсального предназначения этого имущества на благо Церкви. Сообщает русская служба Vatican News.

В апостольском послании «Прирожденное право», ссылаясь на каноны 1254 и 1255 Кодекса канонического права, подчеркивает, что все имущество куриальных ведомств и связанных с Римской Курией учреждений относится к суверенной собственности Св. Престола, позволяя ему «действовать в истории, во времени и пространстве, преследуя цели, присущие Церкви, с независимостью, необходимой для исполнения ее миссии».

Учреждения, получившие в пользование эти блага, не являются их собственниками: они всегда управляют имуществом от имени и под властью Папы Римского. Эти учреждения – распорядители благ, о которых они призваны заботиться «с благоразумием, подобающим для управления коллективным имуществом, согласно правилам и полномочиям, которыми наделен Св. Престол».

Таким образом, motu proprio не содержит никаких новых правил и не меняет полномочий, но лишь подтверждает основной принцип публичной природы церковных благ: куриальные учреждения не являются их собственниками, представляя собой публичные церковные субъекты.

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