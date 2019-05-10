Motu proprio Папы Франциска о сексуальных преступлениях

«Чтобы подобные феномены во всех их проявлениях никогда больше не повторились, необходимо непрерывное и глубокое обращение сердец, подтвержденное конкретными и эффективными действиями, вовлекающими всех членов Церкви»: так Папа Франциск поясняет цель обнародованного сегодня Апостольского послания motu proprio Vos estis lux mundi. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В документе изложены новые процедуры донесения о сексуальных домогательствах и насилии с тем, чтобы епископы и монашеские настоятели отвечали за свои действия. Апостольское послание начинается словами из Евангелия от Матфея: «Вы – свет мира. Господь наш Иисус Христос призывает каждого верного быть сияющим примером добродетели, целомудрия и святости». Сексуальные преступления наносят физический, психологический и духовный ущерб жертвам и всей церковной общине, и особая ответственность за предотвращение этих преступлений возложена на преемников апостолов, утверждается в документе, в котором изложены универсальные нормы, применимые ко всей Католической Церкви.

Среди новшеств предусмотрена обязанность всех епархий мира до июня 2020 года создать «по меньшей мере одну стабильную и легкодоступную для публики систему для донесения» о сексуальных злоупотреблениях, совершенных духовенством и монашествующими, об использовании детской порнографии и о покрытии злоупотреблений. В документе не уточняется, о какой именно системе идет речь, поскольку выбор оставлен за самими епархиями. В любом случае, обратившиеся в эти структуры люди должны быть защищены от возможной мести.

Обязанность донесения церковным властям о сексуальных домогательствах и насилии, а также о сокрытии злоупотреблений лежит на всех представителях духовенства и на монашествующих. Ранее эти донесения были делом индивидуальной совести, теперь же закон налагает повсеместное обязательство на перечисленные категории. Закон не обязывает мирян, однако все миряне могут воспользоваться системой донесений и поощряются в этом.

В апостольском послании речь идет не только о сексуальных преступлениях против малолетних и уязвимых взрослых, но и о сексуальном насилии и домогательствах, проистекающих из злоупотреблений собственной властью. Обязанность донесения включает насилие над монахинями со стороны священнослужителей, а также домогательства в отношении семинаристов или совершеннолетних новициев. Кроме того, понятие «уязвимых взрослых» в документе расширяется: оно не ограничено лишь теми, кто не способен к разумному суждению, но включает также временные состояния такой неспособности, а также ограничение физических возможностей. Здесь новый motu proprio воспроизводит недавно принятый закон для Града Ватикан (от 26 марта 2019 года).

Важным элементом новых правил является выявление методов сокрытия преступлений теми, кто, воспользовавшись своим положением в Церкви, скрывает преступления другого лица, защищая предполагаемого виновника, а не жертву. Обязанность донесения церковным властям о сексуальных преступлениях никоим образом не взаимодействует с обязанностью донесения в правоохранительные органы, существующую в законодательствах соответствующих государств.

Несколько параграфов документа посвящены защите тех, кто сообщает о сексуальных преступлениях церковным властям, от «предубеждений, мести или дискриминации». Кроме того, их недопустимо принуждать к молчанию о содержании сделанных донесений. Разумеется, в документе не затрагивается тайна исповеди, которая остается незыблемой. Vos estis lux mundi устанавливает, что жертвы и их семьи должны получать надлежащую духовную, медицинскую и психологическую помощь.

Основную роль в предварительном расследовании играет архиепископ-митрополит, а в случае вакантной кафедры митрополита или расследования в отношении митрополита – старший по хиротонии вспомогательный епископ. Первый отчет о предварительном расследовании должен быть предоставлен Римской Курии в течение 30 дней, а само расследование не может продолжаться больше 90 дней, за исключением особых случаев. К расследованию будут привлекаться компетентные миряне, список которых должна подготовить каждая Епископская конференция и каждая епархия.

В документе подтверждается принцип презумпции невиновности, в силу которого уведомление об обвинении в сексуальных преступлениях может быть вручено только после открытия формального процесса. Что касается наказаний за совершенные преступления, motu proprio не вносит никаких поправок. Однако Святейший Престол может принять превентивные меры в отношении подозреваемого уже на этапе предварительного расследования.