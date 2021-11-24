Москву посетит председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу

25-26 ноября Москву посетит кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот, председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу, сообщает Информационная служба Архиепархии.

В ходе визита высокий гость отслужит Святую Мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия в Москве — она состоится в четверг, 25 ноября, в 19:00.

На следующий день, 26 ноября, кардинал примет участие во встрече об актуальности межрелигиозного диалога, которая начнется в Культурном центре «Покровские ворота» в 18:00. Это возможность услышать из первых уст о работе Католической Церкви в области диалога между разными религиями и задать кардиналу вопросы из этой сферы.

Его Высокопреосвященство кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот также является префектом Комиссии по религиозным связям с мусульманами с 25 мая 2019 года. Его жизненный путь был тесно связан с диалогом именно с этой религией. В 1982 году он получил научную степень в Папском институте арабских и исламских исследований и с 1989 года преподавал исламоведческие дисциплины в Хартуме, Каире и Папском институте арабских и исламских исследований. С 1982 по 2002 год был миссионером в Египте и Судане, возглавлял многочисленные межрелигиозные встречи в Африке. Кардинал владеет арабским, английским, французским и итальянским языками.