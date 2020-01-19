Московская греко-католическая община встретила Крещенский Сочельник

«Христос хрестився!» – «В річці Йордані!» – такими словами приветствовали друг друга верные прихода Святителя Николая – католики византийского обряда, собравшиеся в канун праздника Крещения Господня на торжественное богослужение. По завершении Божественной Литургии настоятель прихода отец Василий Вайда совершил чин Великого водосвятия. Согласно уставу Восточной Церкви, великое освящение воды происходит дважды: в Навечерие Крещения (Крещенский Сочельник) и в сам день праздника. Чин Великого водосвятия включает ряд ветхозаветных чтений (паремий), касающихся символики водной стихии в Истории Спасения и пророческих прообразов будущего Крещения; чтения Апостола и Евангелия, где речь идет непосредственно о событии Крещения Господня; молитвенные прошения Церкви и, наконец, призывание благословения Божия на воды с троекратным погружением в них Животворящего Креста Господня.

После того, как верные были окроплены только что освященной водой и наполнили ею принесенные с собой бутылочки и баночки, отец Василий, прежде чем преподать им пастырское благословение, напутствовал их следующими словами: «Понять Господа и Его деяния разумом мы не сможем никогда, наш мозг просто погаснет как эта свеча. Понять Господа и Его великие чудеса можно только сердцем, душой, через нашу веру. Я окропил вас водой, которая является символом той Иорданской воды, которую Господь освятил Своим Телом и Духом. Совсем недавно мы праздновали Рождество, мы созерцали Господа как Младенца, а сегодня Он предстает перед нами «зрелым мужем». Он пришел креститься к реке Иордан, Он пришел к Иоанну, чтобы исполнить закон. И в память об этом Крещении наша Церковь по традиции в эти два дня будет освящать воду. И как мы уже сегодня пели: ‘Глас Господень на водах вопиет, глаголя: приидите, приимите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, явльшагося Христа’, то, если будем черпать эту воду с верой, она придаст нам силы, чтобы мы могли сделать еще много-много доброго. И в нашей Церкви также есть еще одна традиция, это вечеря, куда я вас всех и приглашаю…».

Получив благословение, прихожане вместе со своим настоятелем дружно направились к праздничному столу, чтобы разделить друг с другом трапезу, поблагодарить Господа и попеть колядки.

Ольга Дубягина,

наш внештатный корреспондент

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