Мороженое «Аллилуйя» к Святому Юбилею-2025
Мороженое под названием «Аллилуйя» (Halleluja) станет европейским вкусом 2025 года. Инициатива приурочена к Юбилейному году в Католической Церкви, пишет Vatican News.
Рецепт мороженого определят на конкурсе, который пройдет на выставке SIGEP в итальянском городе Римини. Об этом сообщили организаторы Европейского дня ремесленного мороженого, который отмечается 24 марта.
23 марта 2025 года в соборе Святого Петра в Риме состоится масштабная дегустация мороженого «Аллилуйя». Мероприятие организовано при поддержке Святейшего Престола и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Италии. Мастера мороженого со всей Европы представят свои вариации, вдохновленные темой Юбилейного года, который проходит под девизом «паломники надежды».
По словам организаторов, с помощью мороженого они пытаются передать послание мира, гостеприимства и единения между паломниками и любителями мороженого, а также прославить мастерство кустарного изготовления мороженого.
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