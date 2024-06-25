Георг Генсвайн назначен Апостольским нунцием в странах Балтии

24 июня Папа Франциск назначил Апостольским нунцием в Литве, Эстонии и Латвии архиепископа Георга Генсвайна, который год назад завершил свое служение в качестве префекта Папского дома, сообщает русская служба Vatican News.

Немецкий иерарх была также личным секретарем Папы Бенедикта XVI с 2003 года и до его кончины; после смерти Папы на покое монсеньор Генсвайн проживал в Ватикане, в монастыре Mater Ecclesiae, до июня 2023 года, после чего вернулся в свою родную Фрайбургскую епархию.

Архиепископ был в Риме по случаю первой годовщины смерти Бенедикта XVI; он совершил Святую Мессу о Папе Ратцингере и был принят на аудиенции Святейшим Отцом Франциском 3 января нынешнего года.

Прежде в балтийских странах Святейший Престол представлял архиепископ Петар Раджич, канадский прелат боснийско-хорватского происхождения. 11 марта этого года Раджич был назначен послом Св. Престола в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино; таким образом, в течение нескольких месяцев должность Апостольского нунция в странах Балтии оставалась вакантной.