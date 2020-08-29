Монахиня Диди Бёрн, выступившая на Конвенции Республиканской партии: «Дональд Трамп – самый пролайф-президент в нашей истории»

Католическая монахиня Диди Бёрн выступила на Национальной конвенции Республиканской партии США, где на предстоящие президентские выборы была выдвинута кандидатура Дональда Трампа. В своей речи сестра Бёрн сделала акцент на поддержке Трампом движения против абортов. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Сестра Бёрн – хирург по образованию, много лет прослужила в американской армии, где почувствовала призвание к монашеской жизни. Бёрн поступила в орден Малых работниц Святых Сердец Иисуса и Марии, принеся полные обеты в 2011 году. В настоящее время она возглавляет клинику упомянутого Ордена в Вашингтоне.

Выступая на Республиканской конвенции, сестра Бёрн поделилась опытом миссионерской работы в горячих точках и помощи беженцам. «Все они маргинализированы, бессильны и лишены голоса. Но хотя мы привыкли считать маргинализированными людей, живущих вне наших границ, на самом деле самую большую группу маргинализированных людей в мире можно встретить у нас, в Соединенных Штатах. Это – нерожденные… Неслучайно Иисус выступал за справедливость и был распят, потому что Он говорил вещи не политкорректные и не модные. Мы, последователи Христа, должны выступать в защиту жизни и против того, что сегодня политкорректно и модно… Как врач, я говорю без колебаний: жизнь начинается в момент зачатия… Дональд Трамп – самый пролайф-президент за всю историю нашего народа, он защищает жизнь на всех ее стадиях».



Среди выступающих на Национальной конвенции Республиканской партии были и другие религиозные лидеры. Так, первый день Конвенции открылся молитвой, которую совершил архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан, сообщает America Magazine. Иерарх не упоминал имени Трампа, но помолился «за обоих кандидатов».